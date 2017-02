Sony a dévoilé ce matin les quatre appareils qui constitueront sa gamme de smartphones Xperia en 2017 : les XZ Premium, XZs et les XA1 et XA1 Ultra. Au programme : design épuré et améliorations notables.

Sony a dévoilé ce matin au MWC son smartphone porte-étendard, le Xperia XZ Premium, successeur du Xperia XZ, ainsi que deux nouveaux modèles de Xperia XA1. Les quatre appareils tournent sous Android Nougat 7.0.

XZ Premium XZ Premium : le slow motion à 960 fps

Le XZ Premium, particulièrement élégant, s’offre un dos en verre en lieu et place du métal du précédent modèle. Le smartphone à l’écran 5, 5 pouces, doté d’une grande qualité d’image (4K et HDR) s’offre une caméra arrière de 19 MP et une frontale de 13 MP, idéale pour les selfies de qualité.

L’appareil de 8 mm d’épaisseur, qui tourne avec un Snapdragon 835 de Qualcomm et s’offre 4GB de RAM ainsi que 64 GB de stockage, est surtout doté d’un mode super slow-motion particulièrement impressionnant puisqu’il permet d’enregistrer 960 frames par secondes, particulièrement utile pour les amateurs de sport ou ceux qui ne veulent rien rater des dernières prouesses de leur animal de compagnie.

La principale inquiétude provient de la batterie : au vu des capacités importantes du smartphone, celle-ci risque de vite s’épuiser, même si Sony assure que son mode Endurance permettra de la faire durer. Le constructeur japonais n’a pas encore dévoilé de prix ni de date de sortie.

Les amateurs d’un smartphone haut de gamme moins puissant pourront quant à eux se pencher sur le XZs, à l’écran plus réduit (5,2 pouces), qui tourne avec un Snapdragon 820. Leurs prix et leur dates de commercialisation reste inconnus pour l’instant.

XA1 XA1 et XA1 Ultra : le moyen de gamme polyvalent

Sony n’oublie pas les adeptes de smartphone moyen de gamme avec ses Xperia XA1 et XA1 Ultra, vendus « au printemps » à 279 et 379 euros en trois couleurs : noir, blanc et or. Les bordures fines qui ont fait la réputation du modèle sont toujours là, avec un écran de 6 pouces Full HD. Les selfies sont là aussi à l’honneur avec un appareil frontal de 16 MP pour le XA1 Ultra, sans oublier celui de dos, à 23 MP.

Le constructeur japonais propose ainsi deux modèles dotés de deux jours d’autonomie destinés aux consommateurs de contenu multimédia ou aux utilisateurs à la recherche de smartphones efficaces et esthétiques à un prix abordable.