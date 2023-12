Intégration de l’IA, durée de mise à jour étendue à tous les niveaux… cette année, Google a mis les bouchées doubles avec son Google Pixel 8 Pro. Objectif atteint, puisque le dernier smartphone haut de gamme de Google reste parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Faire mieux que l’an passé n’était pas un pari gagné d’avance pour Google. La gamme des Google Pixel 7 a rencontré un tel succès qu’il était presque impossible de faire encore mieux pour le cru 2023. Et pourtant, le géant de Mountain View a su se renouveler et propose un Google Pixel 8 Pro tout aussi travaillé que ses précédents modèles, mais avec de vraies belles avancées technologiques.

Google Pixel 8 Pro. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Nouvelle puce Google Tensor intégrant l’IA, durée des mises à jour passant de cinq à sept ans et module photo toujours plus performant… Google a cette année poussé le curseur de l’innovation encore plus loin en faisant de son tout dernier modèle le cadeau idéal à glisser sous le sapin de ceux qui veulent un smartphone excellent en tous points.

Son design a été retravaillé juste comme il faut

La première chose que l’on remarque lorsqu’on déballe ce Google Pixel 8 Pro, c’est son design arrondi, plus prononcé que sur les précédents modèles. Enveloppé dans un cadre en aluminium résistant aux chocs, le dos du smartphone est composé d’une vitre arrière mat qui retient moins les traces de doigt.

Le Google Pixel 8 Pro et ses accessoires, les Google Pixel Buds Pro et la Google Pixel Watch 2. // Source : Google

À l’avant, Google a choisi cette année de se départir de l’écran aux coins incurvés pour proposer un très bel écran OLED de 6,7 pouces, totalement plat. Protégé par du verre Corning Gorilla Victus 2, il se veut résistant aux chocs et aux chutes, même les plus hautes. Bon point également, il profite d’un très bon indice de réparabilité de 8,2 sur 10. Et pour résister aux petits accidents de la vie, Google propose sur son Google Pixel 8 Pro une certification IP68, ce qui lui assure une étanchéité complète à l’eau.

Toujours plus d’intelligence artificielle

Déjà présente avec l’option gomme magique sur les Google Pixel 7, l’intelligence artificielle prend, sur ce Google Pixel 8 Pro, une tout autre dimension grâce notamment à la présence de la nouvelle puce Tensor G3. Distillée çà et là aussi bien en photo/vidéo que dans l’interface Android, l’IA made by Google ouvre la voie à une nouvelle manière d’utiliser son smartphone.

Remplacer ou déplacer un élément de l’image est facilité sur le Google Pixel 8 Pro. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Côté photo, à la gomme magique viennent s’ajouter plusieurs modes de prise de vue assistés par intelligence artificielle qui feront le bonheur des photographes amateurs. Le plus spectaculaire est sans aucun doute le mode « meilleure prise ». Il permet, à la suite de la prise de plusieurs portraits, de proposer votre meilleur faciès à apposer sur votre dernier selfie pour en finir avec les grimaces et les yeux fermés.

La gomme magique prend, elle aussi, du galon et se voit rebaptisée en retouche magique. L’outil s’étoffe de nouvelles options et il est dorénavant possible de jouer sur toute l’image pour la transcender : un ciel gris ? D’une simple sélection, l’IA vous propose un soleil couchant, un après-midi orageux ou un ciel bleu radieux.

Les Google Pixel 8 peuvent générer des fonds d’écran sur mesure, grâce à une IA. // Source : Thomas Ancelle / Numerama



Un élément trop petit ou trop grand en arrière-plan ? Sélectionnez-le et modifiez à l’envi sa taille. L’IA se charge ensuite de l’intégrer à l’image de la manière la plus naturelle possible. Un élément à effacer ? La gomme magique permet toujours de faire disparaître tout ce qui pourrait rendre votre cliché moins exceptionnel.

Côté vidéo, Google a également implémenté quelques innovations bienvenues comme une gomme magique audio qui permet une filtration efficace des bruits parasites et permet de ne se concentrer que sur le son que vous voulez enregistrer.

L’ensemble de ces options logicielles sont complétées par un excellent triple module photo composé de :

un capteur principal de 50 mégapixels avec objectif grand-angle ;

un capteur de 48 mégapixels avec objectif ultra-grand-angle ;

un capteur de 48 mégapixels équipé d’un téléobjectif, d’un zoom optique x5 périscopique et d’un zoom numérique x30.

Le module photo du Google Pixel 8 Pro. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

La Pixel Experience au meilleur de sa forme

Côté expérience utilisateur, l’IA est également mise à l’honneur, notamment pour personnaliser l’interface. On retrouve, par exemple, un outil de génération de fond d’écran basé sur la description que vous fournirez au logiciel.

L’IA de Google permet de générer des fonds d’écrans selon ce que vous lui demandez. // Source : Google

L’IA permet également d’améliorer la traduction en temps réel via l’appareil photo de Google ou encore de filtrer vos appels pour avoir une idée plus précise de l’identité de votre interlocuteur, avant de décrocher. L’IA est par ailleurs capable de détecter encore plus efficacement s’il s’agit d’un appel indésirable.

Si l’IA a été intégrée à la Pixel Experience, c’est loin d’être la seule nouveauté de l’interface de Google.

La plus grosse avancée sur ce nouveau smartphone est que Google garantit les mises à jour système et de sécurité jusqu’en octobre 2030, soit pendant sept ans.

Livré avec Android 14, le Google Pixel 8 Pro profite de toutes les dernières nouveautés du constructeur comme :

la possibilité de n’accorder aux applications qu’un accès restreint à vos dossiers images

des réglages de volume plus précis et variés : on distingue désormais les sonneries, du volume d’appels, des contenus multimédias, etc.

la personnalisation poussée de l’écran de verrouillage.

Google Pixel 8 Pro. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Dans l’ensemble, Google propose un smartphone haut de gamme fait pour durer. Avec sept ans de mises à jour, votre smartphone profitera des dernières innovations logicielles de la firme de Mountain View et de son sérieux en matière de sécurité logicielle. Cette dernière mouture vient apporter ce que l’on rêvait de trouver l’année dernière sur la gamme Pixel 7.

