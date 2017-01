Microsoft a donné plus de détails sur les nouveautés qui attendent les joueurs pour Windows 10 Creators Update, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10. Le rapprochement entre PC et Xbox continue.

Après avoir annoncé la nouvelle politique de confidentialité de Windows 10 Creators Update, Microsoft présente aujourd’hui les nouveautés pour les joueurs, considérés par la marque comme des créatifs, notamment grâce à l’émergence du streaming ces dernières années.

Avec Windows 10, Microsoft s’est donné l’objectif de remettre le jeu PC au premier plan, que la marque avait délaissé au profit de la Xbox, en modernisant sa plateforme et en la rapprochant de sa console de jeu. La firme a notamment lancé le programme Xbox Play Anywhere qui permet d’avoir accès à un jeu sur Xbox et Windows en ne le payant qu’une seule fois, sur le Xbox Store ou le Windows Store.

Microsoft continue dans sa voie avec Windows 10 Creators Update, et bonne nouvelle, les nouveautés concerneront aussi les jeux classiques disponibles sur Steam et les autres, et non uniquement les jeux de l’affreux Windows Store.

Beam Beam : Microsoft sort son concurrent à Twitch

Aujourd’hui, les créateurs de contenu dans le jeu vidéo passent en grande majorité par la plateforme Twitch, racheté par Amazon en 2014, et le reste utilise YouTube Gaming. Microsoft veut trouver sa place sur ce marché avec le service Beam que la société a acquis en 2016.

La firme de Redmond doit donc rapidement intégrer la technologie de Beam à ses produits. Avec Windows 10 Creators Update, il sera possible de déclencher un partage en streaming très simplement depuis un PC ou une Xbox. La force de Microsoft pourrait bien venir de l’intégration native et sa facilité d’utilisation : aucun logiciel ne sera requis là où Twitch demande d’apprendre à configurer un outil de streaming.

Mode jeu Le mode jeu rapproche Windows 10 de l’optimisation console

Si vous êtes un joueur PC, vous avez probablement dû déjà participer à un débat comparant la puissance des consoles et des PC. Depuis longtemps, les ordinateurs de jeu sont beaucoup plus puissants que les consoles de même génération, mais les développeurs optimisent mieux leurs jeux sur console grâce à l’uniformité du parc, qui garantit que chaque machine aura les mêmes performances.

Avec Windows 10 et DirectX12, Microsoft avait commencé à proposer des outils permettant aux développeurs d’améliorer l’optimisation de leurs jeux sur les ordinateurs. La mise à jour Creators Update apporte un « mode jeu » qui permet d’améliorer les performances des jeux sous Windows en les optimisant au mieux.

La firme n’a pas encore donné les détails concernant ce nouveau mode, mais on imagine qu’il rapprochera encore davantage la Xbox et le PC. Bonne nouvelle, ce « mode jeu » sera disponible pour les jeux win32 et non uniquement pour les jeux UWP du Windows Store.

Microsoft doit annoncer plus clairement en 2017 ce que sera sa nouvelle machine de jeu, connu sous le code « Project Scorpio ». Plusieurs analystes pensent que cette nouvelle Xbox, prévue pour la fin de l’année, pourrait être très proche d’un PC de jeu.

Xbox Simplifier les fonctions de la Xbox et l’accès aux amis

Avec la création du Xbox Live, Microsoft avait en 2002 révolutionné le jeu en ligne sur console, mais le service a perdu en simplicité depuis l’arrivée de la Xbox One et son interface qui a déplu. Avec Creators Update, Microsoft va continuer d’améliorer l’interface et va notamment rendre le Guide encore plus pratiquer à utiliser.

Toujours accessible en appuyant deux fois sur le bouton Xbox, le Guide permettra de gérer la lecture de sa musique, d’avoir un meilleur suivi des succès, un accès au classement Gamerscore et une nouvelle intégration pour Cortana.

Microsoft va également améliorer les fonctionnalités lancées en novembre dernier comme les clubs, qui gagneront de meilleurs outils de modération, ou la recherche de groupe, que l’on pourra partager sur notre flux.

Ce flux sera d’ailleurs retravaillé pour permettre un partage plus simple sur les réseaux sociaux traditionnels comme FaceBook.

eSport Xbox Arena : l’eSport pour tous

Annoncé lors de l’E3 2016, Xbox Arena est disponible en beta depuis l’automne dernier, mais on attend encore sa sortie pour le grand public. Xbox Arena propose de faciliter la gestion des événements eSportif aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs.

Microsoft annonce que des organisations comme ESL et FACEIT devraient bientôt lancer leurs tournois. Les joueurs pourront également créer leurs événements, mais cela sera réservé à Killer Instinct et World Of Tanks pour le moment. D’autres jeux devraient être compatibles par la suite. Bon point, les résultats du tournoi seront enregistrés automatiquement par Microsoft pour que les joueurs ou les organisateurs puissent facilement les partager sur les réseaux sociaux.

Et les jeux ? Beaucoup de fonctions, mais où sont les jeux ?

Les nouveautés annoncées par Microsoft touchent tous les segments importants du marché jeu vidéo. La firme ne veut pas laisser passer le marché de l’e-sport et du streaming et son ambition de les rendre plus accessibles est très intéressante.

En fin d’année, Microsoft devrait lancer la console de jeu la plus puissante du marché avec Project Scorpio. La société n’hésite pas à annoncer une machine pleinement capable de faire de la réalité virtuelle et de faire tourner des jeux qui en 4K natif.

Reste maintenant le plus important à résoudre pour Microsoft, s’assurer que des jeux tirent pleinement parti de cette nouvelle machine et des fonctionnalités présentées ici. De ce côté, le calendrier de l’éditeur semble bien vide et ce n’est pas l’annulation de Fable Legends et Scalebound qui nous rassurent.

Rendez-vous sans doute à l’E3 prévue en juin, pour en apprendre plus sur Project Scorpio et les jeux prévus pour la machine.