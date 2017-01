Annoncé à l'E3 2014, l'exclusivité Scalebound, développée par PlatinumGames, a été annulée par Microsoft. La Xbox One perd un argument pour 2017.

La Xbox One a perdu un gros titre et l’horizon de ses exclusivité s’assombrit un peu plus. Car Microsoft a annoncé l’annulation pure et simple de Scalebound, développé par PlatinumGames, studio connu pour l’excellente franchise Bayonetta. L’information n’étonnera finalement personne : le jeu a été annoncé il y a très longtemps déjà et la communication l’entourant avait été bizarrement orchestrée. Mais cela reste un gros coup dur pour le catalogue qu’on ne trouve pas ailleurs.

Douche froide

« Après des délibérations pleines de précautions, Microsoft Studios a pris la décision de mettre fin à la production de Scalebound », déclare le géant américain. Scalebound était attendu pour cette année, aux côtés des exclusivités confirmées que sont Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 et Sea of Thieves. C’est maigre et, en attendant les breaking news de l’E3, il faudra s’en contenter. À trop miser sur Project Scorpio, Microsoft va peut-être oublier de faire jouer ses fans.

Même pour Phil Spencer, patron de la branche Xbox, c’est la douche froide, « Ce fut une décision difficile, mais nous pensons que c’est mieux pour les joueurs Xbox. C’est regrettable. Je suis confiant en notre line-up 2017, qui est notre objectif du moment. » Pour l’instant, on ne compte que quatre exclusivité.

Dévoilé à l’E3 2014, Scalebound n’était réapparu qu’à l’occasion de la Gamescom 2015 avec l’espoir de le voir débarquer en 2016. En janvier de la même année, PlatinumGames avait pris la parole pour officialiser un retard de plus d’un an. À l’époque, le studio japonais était hyper confiant et parlait de « l’un des plus gros jeux jamais créés » par ses soins. Le couperet est tombé et il fait mal.