Microsoft a mis à disposition la préversion 15002 de Windows 10 aux membres du programme Insider. Cette mise à jour apporte beaucoup de nouveautés et touche tous les aspects du système.

Les membres du programme Insider de Windows 10 n’avaient pas eu le droit à de nouvelles préversions depuis plus d’un mois. Les équipes de développement ont jugé qu’il était préférable d’attendre après la fin des fêtes de fin d’année et le CES pour sortir une nouvelle préversion de Windows 10.

La nouvelle version, numéroté 15002 est toujours dans la branche Redstone 2, il s’agit donc d’une préversion de Windows 10 Creators Update dont on attend la sortie commerciale pour le mois d’avril. Passons en revue les principales nouveautés de cette mise à jour.

Edge Microsoft Edge

Microsoft a revu en partie l’interface de Edge, le navigateur maison, lui rajoute quelques fonctionnalités et en profite pour modifier un peu son moteur interne.

On notera surtout l’ajout d’un bouton permettant d’étendre la barre des onglets pour en prévisualiser le contenu, ainsi que la possibilité de mettre des onglets « de côté », pour les consulter plus tard. Comme l’éditeur l’avait annoncé, Microsoft Edge bloque désormais les contenus Flash par défaut, il faudra appuyer sur un bouton pour autoriser leurs exécutions.

Côté moteur, Microsoft ajoute la prise en charge des API WebVR et Payment Request qui permettent au navigateur de gérer des contenus en réalité virtuelle et les paiements en ligne.

L’éditeur a également modifié l’architecture interne du navigateur, ce qui devrait d’après lui améliorer sa stabilité, notamment lorsqu’il doit charger un onglet un peu lourd.

Interface Améliorations de l’interface

Avec la version 15002, Microsoft introduit plusieurs nouveautés concernant l’interface de Windows.

D’abord, il est maintenant possible de créer des dossiers de tuiles dans le menu démarrer, à la manière de Windows Phone. Les personnes ayant beaucoup d’applications installées et de raccourcis pourront donc mieux réorganiser le menu.

Microsoft a surtout enfin revu le partage d’éléments dans Windows 10. Jusqu’à présent le système utilisait toujours le menu de partage de Windows 8 très disgracieux et surtout peu ergonomique. À présent, le partage d’un élément dans une application créera une fenêtre permettant à l’utilisateur de choisir dans quelle application il veut utiliser l’élément partagé, comme sous Android.

L’éditeur continue également d’ajouter des éléments aux nouveaux paramètres de Windows 10, rapprochant un peu plus l’heure de la retraite pour le très ancien panneau de configuration.

La fenêtre de gestion des périphériques a été revue pour réunir tous les appareils connectés, qu’ils soient filaires ou non. La page gérant l’affichage a également été retravaillée et Microsoft a ajouté l’option, très attendue, permettant de réduire la lumière bleue la nuit pour rendre l’affichage plus agréable pour les yeux.

L’éditeur a également rajouté la gestion des thèmes dans la partie personnalisation des paramètres. En plus du choix du fond d’écran, ces paramètres permettent de choisir l’apparence du curseur et la bibliothèque de sons système à utiliser.

Mises à jour Meilleure gestion des mises à jour

L’installation de mises à jour sous Windows est la hantise de certains utilisateurs. Quand il est mal réglé, le système peut installer une mise à jour et demander le redémarrage au moment où on en a le plus besoin.

Pour faciliter la gestion des mises à jour sous Windows 10, Microsoft a ajouté de nouvelles options. Il sera possible de définir une fenêtre de 18 « heures actives » où Windows ne pourra pas installer de mises à jour. Elles pourront par exemple s’installer la nuit, lorsque l’ordinateur n’est pas utilisé.

Les utilisateurs de Windows 10 Professionel, Éducation ou Entreprise pourront maintenant repousser les mises à jour pendant plus longtemps, jusqu’à 35 jours, et pourront choisir de ne pas inclure les mises à jour de pilote.

Microsoft a également amélioré la détection de l’utilisation de l’ordinateur pour ne pas déclencher des mises à jour au plus mauvais moment. L’éditeur donne l’exemple d’une machine branchée à un projecteur qui ne devrait pas redémarrer en pleine présentation.

Le reste Et beaucoup d’autres choses

Passer en revue toutes les nouveautés de cette mise à jour serait encore très long et l’éditeur en a probablement omis certaines. On pourra citer des améliorations pour la prise en charge des écrans haute définition, l’arrivée des écrans verts de la mort pour les membres du programme Insider uniquement, la création rapide de machines virtuelles Hyper-V, beaucoup de nouvelles options d’accessibilités, des améliorations pour l’écriture avec les alphabets asiatiques, la simplification de la connexion aux VPN et de nombreux autres correctifs.

Les membres du programme Insider qui souhaitent tester cette mise à jour peuvent dès maintenant la télécharger dans Windows Update s’ils sont dans la boucle rapide.