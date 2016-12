Des informations sur la prochaine mise à jour de Windows 10 ont fuité. On trouve dans la build 14997 des améliorations liées aux paramètres de l'écran et un nouveau système d'archivage d'onglets.

Une fuite d’information a dévoilé quelques nouveautés qui accompagneront la sortie de la build 14997 de Windows 10.

La future mise à jour, qui pourra être intégrée à la « Windows 10 Creator’s Update », apportera notamment des améliorations au niveau des paramètres de l’écran et sur le navigateur web Microsoft Edge.

Premièrement, il sera possible de régler des paramètres liées à la réduction de lumière bleue directement dans le système d’exploitation — le type de lumière qu’il y a pendant le jour. Il sera donc possible de régler la température des couleurs pour afficher des tons plus chauds le soir et, ainsi, s’endormir plus facilement. Il sera possible d’automatiser ces changements de couleur selon les heures de la journée.

Les aspects de Microsoft Edge qui seront améliorés concernent surtout son système d’organisation d’onglets. En effet, on pourra mettre de côté des onglets dans une section spécifique du navigateur pour les afficher ensuite. De plus, chaque onglet pourra être intégré dans des groupes différents. Les utilisateurs d’Edge pourront afficher un aperçu des contenus des onglets en cliquant tout simplement sur le bouton d’extension de la section.

Edge a aussi intégré de nouvelles étiquettes comme la mise en basse consommation des onglets en arrière plan.

La build de Windows 10 introduit aussi un design plus simple et moderne de Windows Defender, le logiciel antivirus de Windows, mais nous ne savons pas encore quelles seront les nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour intègre enfin un renouvellement des Thèmes de Bureau et la possibilité de mettre en pause Windows Update.

D’autres fonctionnalités concernent l’I.A. de Microsoft, Cortana : l’entreprise américaine lui consacre un raccourci clavier (Win + C). On repère aussi une icône tasse à café, qui pour le moment n’a pas encore de fonction. Elle est située dans le côté supérieur droit du menu de Windows.