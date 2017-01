Les débuts au CES du constructeur chinois Xiaomi se sont révélés à l'image de ses deux produits phares, le Mi MIX blanc et la Mi TV 4 : simples, efficaces et prometteurs.

Pour sa première apparition au CES, Xiaomi a livré un sans faute. Après un bref rappel de sa croissance record en seulement 7 ans d’existence, le constructeur chinois est allé à l’essentiel en présentant ses deux produits phare sur scène.

D’abord le Mi MIX blanc, une version encore plus élégante — et conçue avec le créateur Philippe Starck — de son dernier smartphone, dévoilé en octobre dernier. Comme sa version noire originale, ce modèle entièrement en céramique — qui était jusque-là réservée au dos de l’appareil — est totalement dénué de bordure, ce qui permet à l’écran d’occuper un maximum d’espace.

La Mi TV 4, 30 % plus fine qu’un iPhone

Xiaomi adopte la même approche épurée pour son nouveau modèle de télévision, la Mi TV 4, présentée par Hugo Barra, le responsable de la stratégie internationale de la marque. Ce téléviseur 37 % plus fin qu’un Mi MIX et 30 % qu’un iPhone, est entièrement dénué de cadre extérieur, ce qui représente là encore un gain d’espace considérable en plus d’offrir un design idéal pour l’intégrer dans son salon. Comme le Mi MIX, la Mi TV 4 reste réservée à la Chine pour l’instant.

Xiaomi a enfin tenu à rappeler que sa gamme de produits allait bien au-delà des smartphones et des téléviseurs, en montrant ses balances, aspirateurs et autres produits ménagers connectés.