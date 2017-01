Fiat Chrysler a profité du CES pour dévoiler sa Portal, un véhicule électrique, autonome et connecté pensé pour toute la famille.

Cela pourrait faire penser au nom d’une arme dans un jeu de rôle, mais Portal est bien une voiture. Fiat Chrysler a profité du salon de Las Vegas pour dévoiler un concept car qui n’a pas la fantaisie habituelle de ces voitures. En effet, au lieu de présenter un véhicule ultra-puissant aux lignes effilées tout droit sorti d’un Speed Racer, Fiat Chrysler a joué la carte de la voiture familiale. La Portal tient probablement son nom de ses portes, qui coulissent en avant et arrière pour libérer le centre et faciliter la montée des passagers (le halo bleuté a tendance à nous rappeler, de notre côté, le célèbre titre de Valve…).

Au-delà de ce trait de design qui rappelle les portes Falcon de la Model X, la Portal est une voiture entièrement électrique qui peut rouler pendant 400 kilomètres avec une seule charge de sa batterie. Fiat Chrysler souhaite qu’on puisse la recharger de 240 kilomètres en seulement 20 minutes. Bien entendu, le constructeur annonce une conduite autonome de niveau 3 ou de niveau 4, ce qui signifie qu’elle reposera dans un premier temps en partie sur le conducteur comme solution de repli en cas de danger.

Côté gadgets, la Portal n’est pas en reste. Le constructeur a pensé à la paix des familles avec un concept nommé Zoned Audio qui permet, par exemple, au conducteur et au passager qui est à sa droite d’écouter deux morceaux de musique différents sans que les deux interfèrent. On vous le disait : le CES est aussi le lieu pour les idées bizarres et Fiat Chrysler a son mot à dire dans cette catégorie. La Portal embarque en effet plusieurs caméras dans son habitacle. Les premières servent pour les passagers et permettent de se prendre en selfie sur la route (une idée empruntée à Alibaba).

Les autres, en revanche, sont équipées d’un moteur de reconnaissance faciale qui permettra à la voiture de savoir qui est à l’intérieur. Cela signifie qu’elle pourra personnaliser l’habitacle en fonction des passagers, et les réglages de conduite en fonction du conducteur sans que personne n’ait a appuyer sur un quelconque bouton.

Rappelons, pour la forme, que les concepts de voitures sont des projections de ce que souhaite un constructeur pour l’avenir de sa gamme et ne deviendront à peu près jamais des véhicules commerciaux. Il faut donc voir dans ce Portal l’idée que se fait Chrysler de la voiture familiale du futur et les innovations que le constructeur souhaite apporter sur le marché.