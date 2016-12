Année après année, le CES prend des couleurs de Mondial de l'Automobile en avance. En janvier, Ford emmènera ses nouvelles Focus autonomes sur le salon.

À quelques jours du salon mondial des nouvelles technologies, les annonces commencent à tomber chez les constructeurs. Cette année, nous nous préparons à une avalanche de produits liés à l’automobile et l’annonce qui vient d’être publiée par Ford confirme cette intuition. Le constructeur profitera en effet du salon de Las Vegas pour présenter ses nouvelles Ford Focus autonomes. Il ne s’agit pas de modèles commerciaux mais de véhicules de test : Ford souhaite commercialiser à très grande échelle des voitures autonomes de niveau 4 (ce que cela signifie) en 2021.

Les ambitions du constructeur semblent un poil légères quand on sait que Tesla propose déjà de l’autonomie de niveau 3 et vise le niveau 4 dès l’année prochaine avec la mise à jour de son logiciel Autopilot. Reste que Ford avance tranquillement dans cette voie et montrera au CES un véhicule équipé de 2 capteurs LiDAR au lieu de 4 sur les précédents. Le constructeur a en effet amélioré l’angle de vue de ces outils, ce qui lui permet de collecter autant de données qu’avant en embarquant moins d’unités sur le véhicule.

Si Ford peut proposer cette technologie sur toute sa gamme en 2021, alors il est clair que l’industrie aura fait un très grand pas dans la démocratisation de la conduite autonome — quand Tesla s’adresse aujourd’hui à ceux pouvant s’offrir des voitures de luxe.

En plus, Ford assure que les contrôles électriques du véhicule s’approchent bien plus de la phase de production alors que les premières Focus autonomes étaient clairement des prototypes à ce niveau-là. Nous en saurons assurément plus au CES où nous nous rendrons au tout début du mois de janvier — nous essaierons dans la mesure du possible de tester les différents véhicules autonomes présentés par les constructeurs.