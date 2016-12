Un amplificateur relié en Bluetooth à votre smartphone : voilà l'ingénieuse idée d'une startup canadienne pour contrer l'abandon des prises mini-jack.

Le Moto Z a lancé une tendance rapidement suivie par Apple avec son iPhone 7 : enlever le port jack des smartphones pour ne conserver qu’une seule prise multifonctions, qu’il s’agisse de l’USB Type-C ou du Lightning. Beaucoup ont vu dans cette stratégie une décision parfaitement hostile aux utilisateurs qui sont, pour la plupart, équipés avec des casques branchés en mini-jack. Quand on voit l’absurdité de la gestion de cette transition chez Apple, qui a rendu incompatible les écouteurs iPhone 7 avec ses derniers MacBook Pro (qui ont encore un port mini-jack…), on se dit que la meilleure solution, c’est de passer au Bluetooth.

La plupart des constructeurs de casques haut de gamme se mettent à décliner leurs modèles phares en Bluetooth. C’est le cas de Bose avec son QC 35, mais aussi de Sony avec sa gamme MDR, dont le 1000X est un excellent représentant. Mais si vous n’avez pas envie de remettre plusieurs centaines d’euros dans un casque équivalent à votre modèle filaire, vous n’avez pas beaucoup de choix. Le choix, c’est ce que souhaite vous donner la société Bluewave avec son amplificateur pour casque filaire nommé GET qui transforme n’importe quel casque audio en casque Bluetooth.

L’installation est simple : vous branchez simplement votre casque à l’amplificateur au lieu de le brancher sur votre smartphone. Une fois que c’est fait, vous attachez l’amplificateur à une poche et il s’occupera de transmettre la musique depuis votre smartphone jusqu’à votre casque. L’engin est présenté comme étant loin d’un gadget bas de gamme : la société canadienne qui l’a imaginé a souhaité intégrer des composants d’excellente qualité, permettant la lecture de morceaux en 24 bits (codec AptX-HD qui ne devrait pas tarder). GET est également compatible avec les codecs AAC et AptX.

La startup promet 6 heures d’autonomie sur batterie et a proposé son projet sur IndieGogo pour estimer son marché. Il reste 20 heures pour le soutenir et la firme a déjà dépassé ses objectifs. Si vous souhaitez en avoir un, Bluewave en propose encore un pour 79 dollars et deux pour 118 dollars. Beaucoup moins cher qu’un nouveau casque haut de gamme. Le prix de vente dans le commerce est estimé par l’entreprise à 99 $.