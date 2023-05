[Deal du Jour] Si vous recherchez une bonne paire d’écouteurs sans fil, les QC Earbuds de Bose sont actuellement en promotion. Ce n’est certes pas la dernière paire d’écouteurs de la marque, mais ils restent performants et leur réduction de bruit est toujours aussi bonne.

C’est quoi, cette promotion sur les QuietComfort Earbuds ?

Les écouteurs QuietComfort Earbuds de Bose, sortis en 2020, sont vendus 249,95 €, sur le site officiel de la marque. Amazon les propose en ce moment au prix de 179,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Bose ?

Les QuietComfort Earbuds sont des écouteurs de forme ovale au design sobre. Ils sont livrés avec trois paires d’embouts en silicone souple, pour un maximum de confort. Ils s’insèrent naturellement dans l’oreille, et garantissent une bonne tenue, malgré le fait qu’ils dépassent légèrement. Vous pourrez tout de même envisager quelques pratiques sportives avec, quand bien même des écouteurs dédiés au sport seraient plus appropriés. Notez qu’ils sont certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures ou à la transpiration. Dans tous les cas, Bose propose des écouteurs confortables, même pendant de longues heures d’écoute.

Les QuietComfort Earbuds s’appairent facilement en Bluetooth. L’application Bose Music qui accompagne les écouteurs est disponible sur iOS et Android. Elle permet d’avoir accès à plusieurs paramètres comme la puissance de réduction de bruit, la gestion des sources ou encore les raccourcis de l’oreillette. Les commandes tactiles répondent d’ailleurs très bien. Les surfaces sont sensibles et déclencher une action se fait intuitivement. Vous pourrez changer le volume, contrôler la lecture ou gérer la réduction de bruit.

Les écouteurs isolent parfaitement des bruits à proximité // Source : Bose

Est-ce que les QC Earbuds sont une bonne affaire à moins de 180 € ?

À ce prix, c’est assurément une bonne affaire. Bose a depuis sorti les QC Earbuds II. Bien que ces derniers améliorent quelques points sur l’audio et l’ANC, avec un boitier moins imposant, la première mouture est toujours aussi bonne, et bien moins onéreuse. Si vous souhaitez comparer les QC Earbuds premier du nom avec les concurrents actuels, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023. Malgré les récents AirPods Pro 2, qui font mieux depuis en matière de réduction de bruit, l’ANC des QuietComfort est encore performant. Il isole parfaitement l’utilisateur de la plupart des bruits parasites, même ceux à proximité. Le mode Transparence n’est pas en reste et laisse pleinement conscience de son environnement de manière efficace.

Niveau audio, les pistes semblent par moments un peu trop neutres. Sur certaines pistes complexes, les instruments peinent parfois à se détacher. Le son peut, en effet, paraître plat et manquer de relief, particulièrement quand la présence des basses est une composante importante. Ce manque de dynamisme est heureusement pallié par une retranscription claire des voix, avec des médiums et aigus propres. Enfin, l’autonomie des QuietComfort Earbuds est de six heures en une seule charge, et jusqu’à 18 heures avec le boîtier. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil.

