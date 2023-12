Faut-il obligatoirement mettre des mille et des cents dans un produit pour qu’il soit de qualité ? À en croire une poignée de compositeurs issus de l’industrie cinématographique : absolument pas.

Un spécialiste de l’audio qui recommande une paire d’écouteurs à moins de 30 euros, ça vous paraît bizarre ? À en croire Chad Cannon, pas tant que ça. Ce compositeur, ayant notamment officié sur le documentaire oscarisé American Factory semble, en effet, avoir été convaincu par la proposition faite par Baseus avec ses Bowie MA10. Suffisamment convaincu même pour déclarer que : « Les écouteurs intra-auriculaires de la série Bowie de Baseus sont un ajout fabuleux à ma collection de casques ».

Il n’est pas le seul à penser de la sorte, puisque deux autres compositeurs issus de l’industrie cinématographique, Pedro Osuna (Argentina, 1985) et Joel Goodman (5 nominations aux Oscars), vantent aussi les mérites des Bowie MA10. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Bowie MA10, malgré leur prix plancher, semblent proposer des prestations tout à fait satisfaisantes.

Un son riche aux basses profondes et percutantes

Lorsque trois compositeurs issus de l’industrie cinématographique vous recommandent un périphérique audio, c’est sans doute que celui-ci vaut le coup d’oreille. D’autant plus lorsque ledit périphérique se range dans la catégorie des entrées de gamme, comme c’est le cas pour les Bowie MA10, vendus par Baseus depuis quelques semaines. Pour Chad Cannon, ces écouteurs offrent « une qualité audio de premier ordre que je recommanderais aux amateurs de musique pop ».

Si Chad Cannon est en mesure de tenir ces propos, c’est sans doute parce que Baseus a équipé ses écouteurs de haut-parleurs performants. Des écouteurs qui reposent sur un aimant au néodyme N52 et une membrane en placage de titane pour une restitution du son plus puissante, qui favorise les basses. De quoi obtenir un son chaud, avec une bonne amplitude et pouvoir profiter pleinement de la richesse des morceaux de musique diffusés.

Le constructeur a aussi pensé aux utilisateurs les plus exigeants (audiophiles ou non) en intégrant, via son application, 12 modes d’égalisation préenregistrés ainsi qu’un égaliseur. Idéal pour ceux qui souhaitent ajuster le son comme ils l’entendent.

Autonomie et confort : des écouteurs parés pour de longues sessions d’écoute

La qualité sonore, c’est une chose (importante lorsque l’on parle de périphérique audio, certes), mais quid du confort d’utilisation ? Là encore, Baseus semble avoir fait les choses comme il faut. Les Bowie MA10 bénéficient d’un niveau de finition très correct, qui leur a notamment permis d’obtenir une certification IP6 contre l’eau et la transpiration. Grâce à des embouts et crochets d’oreille interchangeables, ils peuvent s’adapter à la plupart des morphologies de pavillons et conduits auditifs. De quoi assurer un bon maintien dans l’oreille et le confort de l’utilisateur, y compris pendant de longues sessions d’écoute.

Les écouteurs Bowie MA10. // Source : Baseus

Pas grand-chose à redire non plus au niveau de l’autonomie annoncée par le constructeur pour ses écouteurs. Avec huit heures au compteur, les Bowie MA10 sont capables de tenir pendant une journée de travail. Comme c’est le cas de nombreux autres écouteurs sans fil à l’heure actuelle, un boitier de recharge (qui fait aussi office d’étui de rangement) permet d’accroître l’autonomie significativement. Une recharge d’à peine dix minutes suffit ainsi pour récupérer deux heures de fonctionnement. Au total, ce boitier permet d’obtenir une autonomie de 140 heures avec une seule et unique charge.

Réduction de bruit active : une échappatoire bienvenue aux interférences extérieures

Des écouteurs intra-auriculaires à moins de 30 euros, on en a déjà vu des tonnes. Mais des écouteurs intra-auriculaires avec une réduction de bruit active dans cette fourchette de prix, c’est déjà beaucoup plus rare. C’est pourtant l’une des fonctionnalités au cœur de la promesse des Bowie MA10. Et, à moins de 30 euros la paire d’écouteurs, autant dire que cela n’a rien d’un petit exploit.

Afin de proposer une réduction de bruit active efficace, Baseus a choisi un système hybride. Il repose à la fois sur des micros extérieurs qui viennent isoler les sons extérieurs, et un microphone intérieur, situé au plus près de l’oreille, et sensible aux fréquences les plus basses. Leur but ? Venir annuler les sons parasites avant qu’ils ne rejoignent vos oreilles. De quoi réduire les sons extérieurs de près de 48 décibels et créer une bulle de calme propice à une écoute en toute sérénité.

Les écouteurs Bowie MA10. // Source : Baseus

Actuellement proposés à 29,99 euros, les Bowie MA10 profitent toutefois d’une petite ristourne sur Amazon. Grâce à un coupon de 20 % et au code de réduction LOG3JSOS, il est possible de faire tomber leur prix (pourtant déjà très bas) à 20,99 euros.

