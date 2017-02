La Nasa est sur le point de dévoiler au grand public de nouvelles découvertes sur l'espace. Elles concernent des planètes situées en dehors de notre système solaire, connues sous le nom d'exoplanètes.

Pour faire avancer la recherche spatiale, la Nasa ne se borne pas aux frontières de notre système solaire. Non seulement elle traque la moindre trace de vie à proximité de la Terre, mais elle n’hésite également pas à miser sur de nouvelles techniques pour communiquer dans l’espace lointain. Bref, l’agence spatiale déploie les grands moyens pour faire des découvertes sur l’immensité du cosmos. Et cela semble fonctionner : en effet, la Nasa va annoncer ce 22 février 2017 lors d’une conférence de presse qu’elle a fait de nouvelles découvertes sur des planètes en dehors de notre système solaire.

À 13 heures (heure de Washington DC), la Nasa sera en direct à la télévision et sur son site « pour présenter de nouvelles découvertes sur des planètes en orbite autour d’autres étoiles que notre soleil, connues sous le nom d’exoplanètes ». Pendant que l’agence révélera ses trouvailles, celles-ci feront l’objet de plus de précisions dans le journal Nature.

Une poignée de journalistes (chanceux) est attendue dans les locaux de la Nasa pour suivre l’annonce en direct. Quant au public, il est d’ores et déjà invité à réagir sur Twitter en mentionnant le hashtag #askNASA. Cinq spécialistes seront présents pour l’occasion : Thomas Zurbuchen, responsable du directoire des missions scientifiques de la Nasa, l’astronome et physicien Michaël Gillon, Sean Carey, directeur du Spitzer Science Center (abritant le télescope spatial infrarouge de la Nasa), l’astronome Nikole Lewis du Space Telescope Science Institute, et enfin Sara Saeger, professeur de planétologie au Massachusetts Institute of Technology.

Et si jamais vous avez loupé la grande annonce de la Nasa, sachez qu’une session AMA (Ask me anything) sera organisée sur Reddit deux heures plus tard. Des scientifiques seront présents pour répondre aux questions des participants sur les exoplanètes, en anglais et espagnol. Côté français, il faudra donc faire un petit effort de traduction pour suivre ce live, qui promet d’être plutôt intéressant.