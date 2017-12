Sony a décidé de commencer l'année 2018 très fort en offrant Deux Ex: Mankind Divided aux abonnés PlayStation Plus.

Comme Microsoft, Sony Interactive Entertainment se montre toujours généreux avec ses abonnés Premium. Et le géant japonais entend peut-être prendre de bonnes résolutions pour leur offrir des jeux dignes de ce nom. Cela commencera donc par un mois de janvier 2018 assez copieux pour les membres PlayStation Plus.

À partir du 2 janvier, les concernés pourront télécharger Deux Ex : Mankind Divided (PS4), Batman : The Telltale Series (PS4), StarBlood Arena (PS VR), Qui es-tu ? (PS4), Sacred 3 (PS3), Book of Unwritten Tales 2 (PS3), Psycho-Pass : Mandatory Happiness (PS Vita) et Uncanny Valley (PS Vita & PS4).

Un très, très gros morceau

Ce n’est pas souvent que Sony nous propose un jeu de l’acabit de Deus Ex : Mankind Divided dans sa liste, alors autant en profiter. Le RPG cyberpunk d’Eidos Montréal est tiré de la célèbre franchise et l’amène dans des cimes un peu plus élevées encore. Bien évidemment, la durée de vie est de circonstance.

De son côté, Batman : The Telltale Series n’est autre que l’adaptation des aventures du célèbre super-héros DC Comics par Telltale Games. Soit un jeu d’aventure narratif épisodique où les choix ont de l’importance.

À noter qu’il est encore possible de récupérer l’offre du mois de décembre, composée de Darksiders II : Deathinitive Edition (PS4), Kung Fu Panda : Le Choc des Légendes (PS4), Until Dawn : Rush of Blood (PS VR), Xblaze Lost : Memories (PS3), Syberia Collection (PS3), Forma 8 (PS Vita & PS4) et Wanted Corp (PS Vita).