L'excellent Bloodborne, fils spirituel des Dark Souls exclusif à la PlayStation 4, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et continue d'alimenter les discussions et les fascinations.

En 2015, From Software a délaissé quelques mois sa franchise Dark Souls pour livrer un fils spirituel baptisé Bloodborne et exclusif à la PlayStation 4. Une pépite de plus pour le studio habitué à accoucher d’expériences hardcore et qui continue, plus de deux ans après, à fasciner les joueurs par son univers ultra réussi. Preuve en est avec des fichiers récemment découverts par des dataminers, lesquels se sont amusés à dénicher des boss, des ennemis et des personnages qui n’apparaissent pas dans le jeu final. L’occasion de donner naissance à quelques spéculations sur ces éléments qui ont été abandonnés par From Software.

Les secrets de Bloodborne

C’est le YouTuber Sanadsk, aidé par d’autres joueurs, qui s’est fendu d’une vidéo étalant ses trouvailles au grand jour. Il est notamment tombé sur une bête géante — probablement un boss — avec une fourrure dorée (avec une version noire en prime) ou encore un démon enflammé à deux têtes dont le design fait directement penser à du Dark Souls, ce qui peut expliquer son absence dans Bloodborne.

D’ailleurs, il a mis le doigt sur un squelette équipé d’un cimeterre, un ennemi qui apparaît finalement dans le troisième opus de la célèbre saga (tout du moins avec un look quasi similaire). On peut donc conclure que les inspirations des développeurs ne sont pas toujours perdues dans l’oubli et qu’elles peuvent être utilisées dans la production suivante si la direction artistique s’y prête davantage.

Sanadsk, qui a fait du datamining des jeux de From Software sa spécialité, précise, à tout hasard, que Bloodborne a encore quelques secrets dans sa besace. Et il compte bien les percer dans les semaines à venir.