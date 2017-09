Alerte néo-rétro : en plus de l'Ataribox actuellement en préparation, il y aura un revival de l'Atari 2600 sous la forme d'une console portable.

Vous prendrez bien encore un peu de néo-rétro ? En plus de la SNES Classic Mini attendue pour ce mois-ci et l’Ataribox actuellement en préparation, cette tendance de faire du neuf avec du vieux n’en finit plus. En témoigne l’annonce d’un revival de l’Atari 2600 sous la forme d’une console portable embarquant 50 oldies et attendue pour Noël de cette année. Le produit, bel et bien licencié Atari, a été conçu par PQube, leader dans la distribution de hardware retrogaming en Europe.

L’Atari 2600 ressuscitée

Arborant une finition bois et dotée d’un écran de 2,4 pouces, cette nouvelle Atari 2600 revendique quatre boutons et un stick analogique, en plus de la possibilité de se brancher à un téléviseur via une sortie A/V (il y a un adaptateur HDMI de prévu). Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la transportabilité, il y aura une variante prenant l’apparence d’un joystick à brancher directement sur sa télé via un câble fourni (là encore, un adaptateur HDMI est prévu).

« Nous sommes ravis d’être partenaire avec PQube pour cette console portable et ce Play TV Joystick. Les deux produits sont conçus avec nostalgie et des jeux amusants et donneront à nos fans l’opportunité de revivre l’âge d’or des jeux vidéo où ils le souhaitent » note Fred Chresnais, CEO d’Atari.

En tout cas, les pris seront doux : 34,99 livres/38 euros pour la portable et 24,99 livres/27 euros pour le stick. On peut les précommander chez FunstockRetro.co.uk dès maintenant.

La liste des cinquante jeux :

3D Tic-Tac-Toe (31 in 1)

Adventure

Air-Sea Battle

Asteroids

Black Jack

Bowling

Breakout

Canyon Bomber

Casino

Centipede

Circus Atari

Crystal Castles

Demons to Diamonds

Desert Falcon

Dodge ’em

Double Dunk

Fun With Numbers

Golf

Gravitar

Haunted House

Home Run

Human Cannonball

Maze Craze

Millipede

Miniature Golf

Missile Command

Night Driver

Off the Wall

Pong – Video Olympics

Quadrun

Radar Lock

Realsports Football

Realsports Tennis

Realsports Volleyball

Sprintmaster

Star Raiders

Steeplechase

Stellar Track

Street Racer

Submarine Commander

Super Baseball

Super Breakout

Swordquest : Earthworld

Swordquest : Fireworld

Swordquest : Waterworld

Tempest

Video Checkers

Video Chess

Video Pinball

Yar’s Revenge