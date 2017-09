Tout jeune oscarisé de 32 ans, Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) rejoint Netflix pour produire une mini-série musicale, The Eddy. Le projet réunit de prestigieux et talentueux artistes autour d'une intrigue qui devrait porter sur un club de jazz parisien.

Après avoir reçu l’Oscar du Meilleur réalisateur pour La La Land — et être passé juste à côté de celui tant convoité de Meilleur film —, le réalisateur et scénariste américain Damien Chazelle est des plus bankables dans l’industrie hollywoodienne.

Alors que son prochain film, First Man, commence doucement à prendre forme, avec l’arrivée de Jon Bernthal aux côtés de Ryan Gosling, l’artiste est également annoncé du côté de Netflix pour sa première série.

Damien Chazelle rejoint en effet la plateforme de streaming pour une mini-série en huit épisodes intitulée The Eddy. Annoncée comme une comédie musicale se déroulant à Paris, l’artiste devrait en diriger les deux premiers épisodes en plus d’être producteur exécutif sur l’ensemble de l’œuvre. Un choix des plus cohérents, qui permettra au réalisateur de Whiplash de communiquer, encore une fois, son amour de la musique.

Le quotidien d’un club de jazz parisien

Cette nouvelle série originale Netflix est produite par IMG Studios, qui n’a pour l’instant que deux documentaires à son actif. Jack Thorne, scénariste et dramaturge anglais connu pour sa participation à Skins ou encore aux nombreuses séries spin-off de This is England, concevra l’intégralité des huit épisodes. Glen Ballard, récompensé six fois aux Grammy Awards et producteur de Bad de Michael Jackson (excusez du peu), composera la musique de la série. Enfin, Alan Poul (Six Feet Under), Patrick Spence (Guerrilla) et Katie Swinden (Luther) accompagneront le reste de l’équipe à la production.

L’histoire tournera autour d’un club de jazz parisien et des personnes le faisant vivre, des patrons — un Américain et un Français, dont la relation devrait jouer un rôle important dans la série — au groupe de musique en passant par le public présent chaque soir. Le tournage étant prévu en France, des acteurs et réalisateurs locaux participeront à la série, avec des dialogues prévus en anglais, en français ainsi qu’en arabe.

« J’ai toujours rêvé de tourner à Paris, donc je suis doublement excité de faire équipe avec Jack, Glen et Alan sur cette histoire et ravi d’avoir trouvé une maison chez Netflix » a déclaré Damien Chazelle, motivé comme jamais par le projet. Aucune date de sortie n’a cependant été annoncée pour l’instant.