Eve: Valkyrie va s'affranchir de la nécessité de posséder un casque de réalité virtuelle. Coup dur pour le médium : le jeu avait été conçu pour elle...

Les adaptations de jeux qui existent vers la VR commencent à débarquer — à l’instar de Fallout ou Doom — mais l’inverse pourrait également se généraliser. Après avoir servi de large démo technique pour l’Oculus Rift, Eve : Valkyrie s’apprête à accueillir une mise à jour qui permettra de jouer sans casque sur PS4 et PC.

Développé par CCP Games et tournant sur l’Unreal Engine 4, le jeu d’Owen O’Brien a été pensé et développé pour la VR en 2014, avant de sortir en mars 2016 sur Oculus Rift mais aussi sur Playstation VR et HTC Vive par la suite. Le jeu de combats spatiaux s’apprête à accueillir une future mise à jour du nom de Warzone, permettant aux joueurs de la console de Sony et à ceux sur PC de jouer sans casque.

Coup dur pour la VR

Si le jeu était l’un des plus réussi sur les plateformes de réalité virtuelle qui existent aujourd’hui sur le marché, cette mise à jour sonne comme un aveu d’échec : développé pour la réalité virtuelle, Eve : Valkyrie n’a pas réussi à convaincre et CCP n’a pas suffisamment vendu son titre pour se contenter d’une sortie restreinte à un type de matériel.

La mise à jour apportera évidemment son lot de nouveautés dans le jeu, comme l’apparition de nouveaux vaisseaux, un système de progression entièrement revu, des nouvelles cartes et plein de bonnes choses. Elle sera disponible le 26 septembre prochain, gratuitement.