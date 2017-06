Microsoft a levé le voile sur les quatre jeux qui seront offerts tout au long du mois de juillet pour les abonnés Xbox Live Gold.

C’est bientôt la fin du mois de juillet et Microsoft profite de ces premiers jours estivaux pour dévoiler les jeux offerts dans le cadre d’un abonnement au Xbox Live Gold. Les choses ne bougent pas du côté du géant américain et l’offre se compose toujours de deux titres Xbox One et d’autant sur Xbox 360, avec rétrocompatibilité pour contenter deux fois plus les possesseurs de la Xbox One. Comme vous allez le voir, la sélection de juillet n’est pas très excitante.

En juin, les abonnés pourront en effet télécharger Grow Up, Runbow, Kane and Lynch 2 : Dog Days et LEGO Pirates des Caraïbes.

DU CLASSIQUE AU PROGRAMME

Grow, un jeu de plateforme, lancera les hostilités le 1er juillet sur Xbox One et il pourra être récupéré jusqu’au 30 du même mois. Toujours sur la dernière console de Microsoft, Runbow sera disponible à compter du 16 juillet et le sera encore la première quinzaine d’août.

Du côté de la Xbox 360, Kane and Lynch 2 : Dog Days et LEGO Pirates des Caraïbes se partageront les 30 jours de juillet : les quinze premiers pour le titre d’IO Interactive et le reste pour le jeu de briques de Warner Bros..

Notez que Runbow, inscrit dans l’offre de juin, sera encore disponible gratuitement jusqu’au 15 juillet sur Xbox One.