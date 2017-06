Vidéo : Le premier niveau de Super Mario Bros prend forme dans le monde réel grâce à HoloLens Antoine Boudet - il y a 41 minutes Pop culture

Un jeune développeur s'est amusé à recréer le tout premier monde du Super Mario Bros original pour le rendre jouable en réalité augmentée sur HoloLens. Il en a ensuite fait une démonstration à Central Park.

Tandis que Mario s’apprête à faire son grand retour sur Switch avec une Odyssey prometteuse, le plombier de Nintendo passionne toujours autant les foules du monde entier. Preuve en est avec cette adaptation du tout premier niveau de Super Mario Bros en réalité augmentée.

Créée par Abhishek Singh, cette version tourne sur le casque HoloLens de Microsoft et offre la possibilité de se glisser dans la peau du héros moustachu pour parcourir un world 1-1 en taille réelle, transposé dans la rue.

Le créateur de cette réinterprétation du plus classique des niveaux du genre — qui avait déjà eu le droit à une version VR — l’a dévoilé dans une vidéo de 4 minutes, où l’on peut l’observer en costume de Mario tout le long du parcours, réalisé en plein cœur de Central Park. On peut ainsi voir comment le jeune homme a adapté le gameplay pour être jouable avec son corps — la vidéo étant directement tirée de ce qui s’affiche sur HoloLens. Malheureusement, il ne l’a pas proposé en téléchargement.

Le rendu est assez impressionnant et laisse rêveur quant aux futures applications de réalité augmentée qui pourraient voir le jour dans les prochains mois et années. Un fan avait déjà montré ce qu’une version de Portal donnerait avec cette technologie. Il faudra surement attendre une plus large démocratisation via une baisse de prix du matériel pour voir de plus en plus d’expériences de ce type alors que certains spécialistes estiment que l’avenir passera par la réalité mixte.