Alors que les soldes Steam vont bientôt démarrer, un collectif de pirates affirme qu'il va faire planter la plateforme au cours d'une attaque DDOS. C'est ce même groupe qui dit avoir fait dérailler le bon fonctionnement de Skype pendant quelques heures en juin.

Vous comptez accéder à Steam dans les prochains jours ? Alors vous pourriez bien faire face à quelques difficultés — peut-être même dès ce jeudi soir. C’est en tout cas la « promesse » qui a été faite cette semaine par le compte Twitter d’un prétendu collectif de pirates. Dans ses messages, il annonce vouloir s’en prendre à la plateforme au moyen d’une attaque DDoS.

Ce type d’opération est basique. Schématiquement, il s’agit de submerger un serveur pour qu’il ne soit plus en mesure de traiter toutes les requêtes qu’il reçoit. En règle générale, les attaques DDoS (Distributed Denial of Service, c’est-à-dire une attaque par déni de service distribuée) ne durent que quelques heures, jusqu’à ce que la victime prenne les dispositions qui s’imposent ou que la lassitude gagne l’agresseur.

We will be more "aggressive" than LizardSquad ! ! !

Steam, the day is coming…#cyberteam – #steam pic.twitter.com/EONjWrPaXD

