La chaîne câblée HBO vient de relancer le projet d'adaptation télévisée de Watchmen, l’œuvre culte d'Alan Moore et Dave Gibbons. Une nouvelle version qui sera pilotée par le scénariste Damon Lindelof (Lost, The Leftovers).

Depuis 2014, DC Comics et Warner Bros essayent de développer une série TV Watchmen, en collaboration avec HBO. Un projet qui n’a jamais réussi à décoller, alors que Zack Snyder — réalisateur de l’adaptation cinéma de 2009 — et Geoff Johns avaient été annoncés aux commandes. Mais cette fois-ci semble être la bonne, puisque la chaîne câblée vient d’annoncer à Variety l’arrivée de Damon Lindelof en tant que showrunner.

Le scénariste est bien connu du petit monde de la télévision, lui qui y a créé la série culte Lost ainsi que la magnifique The Leftovers, qui vient de s’achever au terme de sa troisième saison. Il a pu également faire un détour du côté des comics, avec Ultimate Hulk vs. Wolverine, qui montrait aussi son amour de la narration éclatée. L’artiste débarque ainsi sur cette arlésienne en repartant de zéro, laissant de côté le film de Snyder ainsi que tout le travail effectué depuis 2014, pour proposer quelque chose de neuf. On imagine que le prequel Before Watchmen ou encore que l’intrigue actuelle de DC Rebirth pourraient avoir une influence sur le projet.

Le comic-book Watchmen — série en 12 chapitres écrite par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons en 1985 — est l’un des chefs d’œuvre les plus importants de l’histoire du médium, marquant des générations de créateurs et ayant une portée historique, politique et philosophique sans précédent. L’histoire s’inspire de vieux personnages de Charlton Comics pour les plonger dans une Amérique dystopique où Nixon vient d’entamer son troisième mandat, après avoir gagné la guerre du Vietnam.

L’œuvre est réputée inadaptable par beaucoup de lecteurs, tant celle-ci repose sur différents niveaux de lecture et un propos extrêmement lié au format comic-book en lui-même. Zack Snyder s’y était essayé, avec un certain style mais laissant de côté des pans entiers du récit original. Le rythme TV semble se prêter un peu plus à celui de la BD, et le CV plus que solide de Damon Lindelof peut être rassurant quant à la qualité de cette nouvelle adaptation. Alan Moore, par contre, devrait être toujours aussi mécontent que l’on touche (encore et encore) à son œuvre.

Le Watchmen d’HBO est attendu d’ici la fin de l’année 2018.