Final Fantasy XIV : histoire d’une catastrophe transformée en MMORPG de référence

Un dévouement qui passe par le porte-monnaie

Si la principale salle dans laquelle se tient l’événement en imposait, avec de nombreuses places assises, une armure Magitech taille réelle et des dizaines de PC alignés, de l’extérieur, impossible de savoir que le Festhalle de Francfort accueillait une rencontre de plusieurs milliers de fans de Final Fantasy XIV : dehors comme dedans, aucun panneau, aucune banderole, aucune affiche grandiloquente. Le fait que tous les billets aient été vendus avant l’événement est peut-être la raison pour laquelle l’éditeur n’a pas cherché à attirer davantage l’attention.

« Il y a beaucoup plus de monde qu’à Londres, et les cosplays sont également plus nombreux et plus réussis », estime Nicolas, 28 ans, qui s’était déjà rendu au fanfest européen en 2014. Avec trois amis, joueurs également, ils ont fait le déplacement de Lille à Francfort en voiture, pour profiter du festival. Ils jouent ensemble depuis des durées variables, sur un serveur américain. Le groupe se connaît depuis plus de 10 ans et a fréquenté de nombreux MMORPG, mais Final Fantasy XIV est, pour eux, un titre fort. « Il y a un vrai scénario dans le jeu, les décors, la musique, tout est plus travaillé » explique de son côté Céline, 28 ans, qui était venue cosplayée pour l’occasion.

Être un fan dévoué, ça coûte cher

Il n’empêche : être un fan dévoué, ça coûte cher. Chaque participant a déboursé 140 euros pour faire l’acquisition d’un pass week-end. « On a un peu râlé sur le prix du billet, et l’obligation de prendre un pass week-end, avoue Nicolas. Mais on est Français, alors on râle toujours ! » ajoute-il, amusé. Pour son ami Gregory, « le prix motive aussi à bien en profiter ». Mais à l’entrée s’ajoutent également le voyage et l’hébergement. Le quatuor lillois avait opté pour une venue en voiture et trois nuits en Airbnb.

Pour Lila, 26 ans et habitant Cologne, venir était une évidence : « Je joue à FFXIV depuis la sortie de A Realm Reborn, en 2014. Je joue avec beaucoup de joueurs sur mon serveur européen, et j’en ai rencontré certains pour la première fois ce week-end. » Elle est venue seule, mais passe le week-end avec sa guilde : le groupe d’une dizaine de personnes âgées de 22 à 35 ans partage plusieurs chambres dans le même hôtel. « On retrouve l’ambiance du jeu, mais dans la vraie vie. » Franck, l’un de ses compagnons, acquiesce : « On vient davantage pour se voir que pour le jeu lui-même, qu’on connaît quasiment par cœur » explique cet ingénieur allemand de 32 ans, dans un anglais impeccable.

Les fanfests sont effectivement le rendez-vous des guildes et autres groupes. Dans les allées du salon, les tee-shirts aux logos similaires se multiplient. Les badges fournis aux visiteurs permettent d’afficher son pseudo et son serveur, pour essayer de s’y retrouver. « Tu joues sur quel serveur ? », me demande-t-on au détour d’une conversation. « Moi ? Je suis sur Moogle. » « Ah ! C’est typiquement un serveur de français, ça », me répond-on d’un ton un peu taquin.

Une opération marketing réussie

L’ambiance est bon enfant, et malgré un tarif d’entrée élevé, les retours sont positifs. « On économise pour ça, c’est un peu nos vacances », me résument Lila et sa bande de potes plus vraiment virtuels. Du côté du groupe de Nicolas, le samedi en début d’après-midi, personne ne savait s’il allait craquer pour un ou deux goodies vendus dans l’unique boutique du salon. « On verra si on a un coup de coeur » résume Céline. Heureusement, ceux qui ne veulent rien acheter repartent de toutes façons avec un sac collector contenant quelques goodies offerts, comme un carnet, une balle anti-stress et des stylos.

Dans l’immense salle dans laquelle tout se passe, tout est centré autour de la grande scène et des mini-jeux proposés aux visiteurs. Pour autant, le studio nippon ne laisse pas de côté la dimension commerciale de l’événement : la boutique officielle affichait rapidement des ruptures de stocks pour certains produits — les moins chers, comme les pin’s, étaient les premiers indisponibles — et les conférences rappelaient fréquemment la date de sortie de Stormblood, et l’ouverture des précommandes.

Car les fanfests ont, forcément, une dimension marketing : l’idée est non seulement d’attiser l’engouement autour du jeu en rassemblant les fans les plus assidus au même endroit, mais également de donner envie aux autres de faire partie de cette communauté. En proposant un nombre limité de billets, Square Enix permet de donner le sentiment aux fans présents qu’ils font partie des privilégiés, mais également de conserver suffisamment de proximité avec la communauté pour que la dimension marketing ne choque pas. « Square Enix est à l’écoute des fans, estime Nicolas. On sent une proximité. À Londres, Naoki Yoshida était venu voir les fans : on avait remarqué un attroupement, et il était au milieu ! »

Être proche du public, une démarche marketing supplémentaire ? On a quand même envie de croire à la sincérité de l’équipe de FFXIV, particulièrement investie dans l’évolution de son jeu et dans l’approbation de sa communauté. Une preuve supplémentaire ? Le MMORPG détient le record du monde du générique de crédits le plus long de l’histoire du jeu vidéo : 1h38 de noms défilent à l’écran, dont une énorme partie consacrée aux pseudonymes des joueurs Legacy, à savoir ceux qui ont joué tout le long de l’existence de la première version de FFXIV. Tout un symbole.

Un espoir pour les MMORPG payants ?

D’une catastrophe industrielle à sa sortie, Final Fantasy XIV est donc devenu un véritable exemple de réussite. Toujours basé sur le modèle du jeu payant sur abonnement mensuel — à partir de 11 euros — le jeu bénéficie d’une communauté solide, dont une partie n’hésite pas à faire le déplacement durant les festivals. De fait, passer à un modèle économique différent, comme le free-to-play, n’est absolument pas d’actualité, quand bien même cela attirerait plus de joueurs.



Et même si Naoki Yoshida botte en touche quand on lui demande ses projets pour la suite, il est évident que le producteur et réalisateur n’en a pas terminé, loin de là. Avec la fin annoncée du support de la version PS3 de FFXIV ainsi que de la limitation assumée de la version PC sur des OS 32 bits, les développeurs comptent bien pousser les murs de leur monde virtuel, pour aller plus loin. Et programmer d’autres fanfests, pour que les joueurs soient toujours au rendez-vous, aussi bien en ligne que dans la vraie vie.

Car ce n’est pas le tout de soigner son jeu, encore faut-il, dans un secteur aussi compétitif que le MMORPG, savoir préserver jalousement sa communauté.