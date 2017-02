Vidéo : Fallout Shelter débarque sur Windows 10 et Xbox One Alexis Orsini - hier à 18:43 Pop culture

Préparez-vous à gérer votre bunker dans Fallout Shelter, le free-to-play bien connu des utilisateurs d'iOS, qui débarque sur Windows 10 et Xbox One.

Deux ans après sa sortie sur iOS, Fallout Shelter est désormais disponible gratuitement sur Windows 10 et Xbox One. Cette simulation 2D de gestion dérivée de la franchise à l’univers apocalyptique culte s’inscrit dans la droite lignée de titres comme Sim City et autres XCOM.

Dans Fallout Shelter, le joueur doit gérer son bunker au quotidien en s’assurant d’agrandir sa communauté, dont les membres doivent rester heureux et productifs sous peine de voir le refuge se vider et la situation dégénérer rapidement.

Un passe-temps distrayant pour ceux qui ont depuis longtemps terminé Fallout 4 et cherchent à combler leur manque de l’univers conçu par Bethesda.

