La nouvelle mise à jour prévue par Bethesda pour Fallout 4 sur PS4 Pro offre aux joueurs des optimisations graphiques importantes. Le RPG va également bénéficier d'une telle améloration sur les grosses configurations PC grâce à un pack de textures haute résolution.

Fallout 4, immense succès de l’année 2015, s’apprête à se mettre sur son 31 sur deux plateformes : les PC musclés et la PlayStation 4 Pro. Pour permettre cette optimisation, Bethesda va déployer une nouvelle mise à jour la semaine prochaine sur la console de Sony et un gros pack de textures haute résolution sur PC.

L’éditeur décrit cet ajout, entièrement gratuit, comme une « lettre d’amour à nos merveilleux fans ». Les apports sur PlayStation 4 Pro commençaient sérieusement à se faire attendre. Des fonctionnalités liées aux mods ont aussi été teasées pour plus tard.

Un pack de 58 Go

La version 1.9 de Fallout 4 autorisera plus spécifiquement une résolution 1440p native sur PlayStation 4 Pro (pas de 4K malheureusement), dotée d’une meilleure distance d’affichage (arbres, herbe, objets et personnages) et d’éclairages améliorés (notamment au niveau des rayons lumineux). Pour en bénéficier, il suffit de mettre son jeu à jour une fois le patch disponible.

Sur PC, il faudra en revanche prévoir de la place pour télécharger le pack de textures haute résolution. Bethesda parle en effet d’un poids de 58 Go (en plus du jeu). En prime, il faut se prévaloir d’une configuration de mammouth, soit être équipé d’une GeForce GTX 1080 8 Go, le dernier cri Nvidia, d’un processeur Intel Core i7-5820K et d’au moins 8 Go de RAM.

« Si votre système est à la hauteur, le Commonwealth sera plus éblouissant que jamais » précise la firme. On veut bien le croire.