Starfield s’apprête à recevoir sa plus grosse mise à jour depuis son lancement en septembre 2023. Plus de 100 correctifs et modifications sont attendus, avec une phase de bêta prévue sur Steam.

Il est encore temps de prendre de bonnes résolutions et c’est justement ce que Bethesda va faire en déployant prochainement la première grosse mise à jour pour Starfield. Elle sera d’abord disponible le 17 janvier 2024 en bêta pour la version Steam, peut-on découvrir dans une série de tweets publiés le 12 janvier. Les joueuses et les joueurs Xbox devront patienter deux semaines supplémentaires, ce qui devrait nous emmener vers la fin du mois.

Il faudra a priori prévoir un peu de place sur son disque dur pour télécharger et installer ce patch, qui rassemble tout de même « plus de 100 correctifs et améliorations ». Il fait partie de tout le travail de maintenance envisagé par Bethesda pour assurer un avenir radieux à Starfield, alors que certains doutent de son intérêt sur le long terme. Les développeurs rêvent d’une longévité à la Skyrim.

Qu’attendre du premier gros patch de Starfield ?

Cette première grosse mise à jour de Starfield ne comportera a priori aucune nouveauté majeure dans le gameplay — comme les manières de voyager évoquées par Bethesda, il y a quelques semaines. Dans un premier temps, le studio souhaite surtout corriger des bugs liés à des quêtes. « Cette mise à jour contient une multitude de correctifs pour les quêtes », indique Bethesda qui promet que « plus rien n’empêchera Constellation d’explorer le cosmos ». Ces modifications seront salutaires pour celles et ceux qui auraient rencontré des problèmes pendant leur périple (ce qui n’a pas été notre cas).

Bethesda tient par ailleurs à apporter des améliorations d’ordre graphique : « cette mise à jour intègre des améliorations pour la stabilité et plusieurs améliorations visuelles, comme une compatibilité avec des écrans larges ou encore de meilleures textures, ombres et lumières. » Bref, Starfield devrait être plus beau dans les jours à venir, sachant que ce n’est qu’un maigre aperçu de tous les changements qu’il va recevoir.

Avant Après

Pour rappel, Bethesda prévoit de mettre à jour Starfield toutes les six semaines. Des nouveautés un peu plus marquantes sont attendues, dans le sillage des outils officiels de modding. Il y aura enfin une première grosse extension baptisée Shattered Space et dont on ignore beaucoup pour le moment. On espère que tout ce soin dont témoigne Bethesda donnera envie aux joueuses et aux joueurs de s’accrocher.

