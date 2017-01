Francis Ford Coppola a réuni quelques grands noms du jeu vidéo pour adapter son film culte Apocalypse Now. La fausse bonne idée ?

Film culte réalisé par Francis Ford Coppola et véritable monument du Septième Art, Apocalypse Now pourrait bel et bien devenir un jeu vidéo. Oui, oui. C’est en tout cas la volonté affirmée du réalisateur, matérialisée par un Kickstarter lancé il y a peu pour obtenir les financements adéquats. Le projet, qui a besoin de 900 000 $ pour voir le jour (budget riquiqui au vu des ambitions étalées), n’est pas à prendre à la légère. Du moins, Francis Ford Coppola n’entend pas faire les choses à moitié et veut faire honneur à son long métrage avec une adaptation vidéoludique digne de ce nom. Mais casse-gueule.

Gare à l’héritage…

Car Francis Ford Coppola, par son pedigree, n’a pas réuni n’importe qui autour de son pari un peu fou, chapeauté par American Zoetrope. Jugez plutôt : le scénariste Rob Auten (Gears of War, Battlefield), le directeur/producteur Lawrence Liberty (Fallout : New Vegas, The Witcher) et le directeur Montgomery Markland (Wasteland 2, Neverwinter Nights 2, Rocksmith). « Il y a quarante ans, j’ai réalisé un film qui a influencé des générations de spectateurs. Aujourd’hui, je suis rejoint par une équipe de casse-cou, une équipe qui veut faire une version interactive d’Apocalypse Now, dans laquelle vous incarnez Benjamin Willard durant la guerre du Vietnam. J’ai vu les jeux vidéo grandir en une façon pleine de sens de raconter des histoires, et je suis excité à l’idée d’explorer des nouvelles possibilités pour Apocalypse Now. » note, confiant, Francis Ford Coppola. Il n’a pas peur pour son héritage…

En jeu vidéo, Apocalypse Now ne prendrait pas la forme d’un FPS bourrin à la Call of Duty, mais davantage d’un jeu de survie avec gestion poussée des ressources (eau, nourriture, essence, soins, armes, drogues et munitions) et répercussions des actions sur l’environnement (le comportement des PNJ à votre égard par exemple). Le gameplay pousserait à opter pour l’infiltration dans les combats, typés survival-horror, tandis que certains pans de l’histoire pourraient afficher un tout autre visage en fonction des choix. En espérant qu’il affichera une toute autre qualité que l’horrible jeu Rambo développé par Teyon et datant de 2014… Lancement prévu en 2020 avec early access l’année d’avant. Si le Kickstarter atteint son but…