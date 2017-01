Rhianna Pratchett, sacrée pour le scénario de Rise of the Tomb Raider, a quitté Crystal Dynamics pour vivre de nouvelles aventures.

Si la franchise Tomb Raider est revenue sur le devant de la scène grâce à un reboot réussi et une suite dans le ton, elle doit beaucoup à Rhianna Pratchett, scénariste des deux dernières aventures de Lara Croft, mais aussi des jeux vidéo Heavenly Sword et Mirror’s Edge. Hélas, le troisième opus, pas encore officialisé, devra se passer de ses services. Car l’intéressée a décidé de voguer vers de nouveaux horizons, visiblement loin de l’industrie pour le moment.

So, I'm packing up my climbing axe plus a little venison jerky for the road, and bidding a fond farewell to Lara. Onwards to new adventures ! — Rhianna Pratchett (@rhipratchett) January 3, 2017

Ce n’est qu’un au-revoir

Via Twitter, Rhianna Pratchett n’a pas manqué de remercier le studio « Crystal Dynamics pour son dévouement, spécialement John Stafford, Cameron Suey et Noah Hughes » mais aussi « la communauté de fans de TR », « les meilleurs du monde » selon ses dires. À ses yeux, l’équipe derrière Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider a « un petit peu bougé l’industrie », ce qu’elle aime à penser. Elle part quand même avec un prix, celui du meilleur scénario aux Writers Guild of America Awards pour Rise of the Tomb Raider, succédant à Neil Druckmann (The Last of Us) au palmarès.

I also want to thank TR's terrific fan community. You really are the best in the world. Constantly helping me remember why I do this job. — Rhianna Pratchett (@rhipratchett) January 3, 2017

Sur son Tumblr officiel, Crystal Dynamics a confirmé l’information, rendant hommage au travail de Rhianna Pratchett : « Rhianna a été déterminante pour nous aider à trouver la voie de Lara dans l’histoire des origines en 2013 et, grâce à Rise of the Tomb Raider, elle a transformé Lara en l’héroïne que nous connaissons aujourd’hui. » En espérant que le futur de Lara Croft n’en pâtisse pas trop. Si la prochaine histoire est mauvaise, on saura pourquoi.