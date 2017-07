Qui va racheter SoundCloud ? Estimée à 700 millions de dollars, la plateforme de contenus audio est l'objet de nombreuses convoitises. Deezer, notamment, se dévoile en prétendant très intéressé par un potentiel rachat.

Spotify s’était laissé tenter, puis semble finalement avoir renoncé à racheter SoundCloud. La plateforme de distribution de contenus audio, basée à Berlin, est actuellement l’objet d’une attention particulière. En effet, c’est au tour de Deezer de se montrer très intéressé par le rachat du site.

Avec ses 175 millions d’utilisateurs, SoundCloud représente une offre intéressante pour un potentiel acheteur. Très prisée par les jeunes artistes qui tentent d’y faire connaître leurs propres productions, la plateforme est courtisée par plusieurs entreprises, selon les informations du New York Post.

Valeur : 700 millions de $

Si le service semblait pouvoir être estimé à 1 milliard de dollars en 2016, cette somme serait aujourd’hui retombée à 700 millions de dollars — voire un peu moins. Deezer est l’un des prétendants à ce rachat, et l’un des plus intéressés si l’on en croit les révélations du média américain.

Même si Spotify ne semble plus témoigner un grand intérêt à l’égard de SoundCloud, ce n’est pas le cas d’Apple. La firme à la pomme reste intéressée par la perspective de consolider son propre service, Apple Music. D’autres noms, comme ceux de Google ou de KKR, circulent également.

Apple, Spotify, Google sont dans la course

La course au rachat de SoundCloud est bel et bien d’actualité ; les acheteurs potentiels espèrent sans doute profiter de ce filon pour concurrencer les leaders du secteur, à savoir Spotify, Apple, Amazon et YouTube.