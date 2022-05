Dès vendredi 20 mai 2022, nos voisins allemands pourront déjà pré-réserver leur ID. Buzz ou sa version cargo pour les professionnels. Volkswagen en a profité pour annoncer les tarifs pour le marché allemand. Et l’ID. Buzz n’est vraiment pas donné !

Le Volkswagen ID. Buzz a été présenté le 9 mars 2022 dans sa version familiale et dans sa version professionnelle. Les premières livraisons de ce nouveau modèle de la gamme ID devraient avoir lieu à l’automne. En attendant, dès vendredi 20 mai 2022, nos voisins allemands pourront déjà pré-réserver en ligne leur ID. Buzz. Ce qui dévoile le prix de ce nouveau modèle outre-Rhin à près de 65 000 € (avant les bonus allemands).

Il sera également bientôt possible de réserver votre ID.Buzz en France. D’ici la fin du mois, le site dédié à la réservation sera aussi disponible chez nous, les prix pour le marché français seront connus à ce moment-là. Ils ne devraient cependant pas être très différents de ceux annoncés pour l’Allemagne, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui se réjouissaient à l’idée de s’offrir le Combi nouvelle génération.

Le véhicule le plus cher de la gamme ID

Depuis le lancement de la gamme ID. de Volkswagen, les prix vont crescendo d’ID.3 à ID.5 GTX. Selon les tarifs communiqués par Volkswagen pour l’Allemagne ID. Buzz sera donc encore plus cher que l’ID.5 GTX, le SUV coupé électrique le plus sportif de la gamme.

Sans le bonus allemand qui le fait passer à un peu plus de 56 600 euros, l’ID. Buzz dans sa version Pro est annoncé au prix de 64 581,30 euros. Et ce tarif est probablement sans certaines options esthétiques, technologiques et pratiques, qui pourraient s’avérer nécessaires.

Volkswagen ID. Buzz et ID. Buzz Cargo // Source : Volkswagen

S’il s’affiche à plus de 65 000 €, on pourra dire que le nouveau combi ne s’adresse vraiment plus au public « bohème » qu’il avait séduit dans les années 60. On flirte ici dangereusement avec des modèles électriques familiaux du segment premium. C’est assez osé comme positionnement pour la marque allemande, surtout qu’il ne pourra bénéficier d’aucun bonus en France.

Même sa version professionnelle nommée ID. Buzz Cargo est annoncée à plus de 54 430 €. Avec ce type de tarif, il se frotte à Mercedes comme concurrent direct.

Pas le plus efficient, pas le plus puissant, mais alors pourquoi ce prix ?

Il faudra certainement attendre les essais de ce modèle pour comprendre la raison de ce positionnement tarifaire.

Ce modèle partage sa plateforme avec le reste de la gamme ID. Il offre la même combinaison de batterie de 77 kWh et de moteur de 204 ch en position arrière, que l’on retrouve sur ID.4 ou ID.5. Ce n’est donc pas la partie performance qui le démarque du reste de la gamme.

Son autonomie ne pourra pas être le point fort du modèle, puisqu’avec un gabarit et un poids important, l’efficience sera forcément en retrait par rapport aux autres.

Intérieur Volkswagen ID. Buzz // Source : Volkswagen

Cela voudrait dire que l’habillage du véhicule et sa modularité pour un véhicule 5 places de 4.71 m de long, portent toute la justification du tarif le plus élevé de la gamme.

On peut imaginer qu’en lançant ce modèle dans une finition haut de gamme, Volkswagen tempère le volume de commandes pour pouvoir répondre à la demande, alors que ses chaînes de production sont à leur maximum.