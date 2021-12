Avec sa dernière mise à jour, Tesla offre la possibilité à tous les modèles de la gamme de faire un court spectacle son et lumière. La marque va même plus loin en diffusant en ligne la manière de créer son propre light show personnalisé. Alors, allez-vous vous montrer créatifs ?

Jusque-là, seuls les Tesla Model X pouvaient épater la galerie avec ce genre de shows son et lumière. Le Model X agitait alors en rythme ses feux et ses portes avec une musique diffusée à fort volume. De quoi interpeller les badauds dans les rues du monde entier…

La dernière mise à jour Tesla envoyée à Noël a donné la possibilité à toute la gamme de briller aussi avec un light show commun à tous les modèles : Model S (2021), Model 3, Model X (2021) et Model Y. C’est le « S3XY light show », comme l’appelle Tesla sur sa vidéo Youtube.

La réalisation est toujours bien faite, et même si l’effet de surprise est peut-être moindre qu’en 2016 (lorsque c’est apparu sur le Model X), c’est un gadget que l’on apprécie. Qui sait, peut-être que ce sera un moyen de clouer le bec au tonton anti-voiture électrique qui vous aura seriné toutes les fêtes que « l’automobile, c’était mieux avant ».

Il faut dire que les feux avant qui projettent un « Tesla » écrit en toutes lettres, grâce à la technologie LEDs, à de quoi décontenancer ceux qui en sont restés à l’automobile d’ancienne génération.

Vous pouvez créer votre show personnalisé

Pour nous, le meilleur réside surtout dans le fait que Tesla, en plus de déployer cette fonctionnalité aussi ludique qu’inutile, offre la possibilité aux plus habiles et technophiles de créer leur propre show personnalisé (et de le partager) en mettant à leur disposition la manière de créer et d’uploader cela directement dans sa Tesla depuis une simple clé USB.

Toutes les étapes sont listées sur le Github que Tesla a publié en lien directement sous sa vidéo Youtube, on ne peut pas faire plus transparent : https://github.com/teslamotors/light-show

Cette manipulation reste technique et nécessite d’utiliser le logiciel xLights, mais certains amateurs utilisent déjà ce logiciel pour réaliser de belles illuminations de Noël pour leur maison. Pour ceux-là, la synchronisation de quelques leds sur une voiture ne doit pas opposer grande résistance.

Ces light show peuvent durer jusqu’à 5 minutes, ils sont cependant limitées à 681 commandes. Ils sont donc souvent plus courts, mais plus spectaculaires. Certains semblent déjà avoir trouvé l’inspiration pour un résultat assez probant. Voici quelques exemples :

Youtube, TikTok et Twitter voient se multiplier les vidéos du light show ou des light show personnalisés. L’effet buzz de cette nouvelle mise à jour va probablement nous faire rapidement arriver à overdose, surtout une fois passée l’excitation de la nouveauté et les 50 premières vidéos sur le sujet. Mais nous le savons, tous les jouets de Noël finissent par lasser, celui-ci ne devrait pas faire exception.