Deux des meilleurs scooters électriques équivalents 125 du marché français sont en promotion, le Super Soco CPX et le Niu NGT. Si vous hésitez, voici les arguments à prendre en compte pour chacun, en fonction de leur prix, leur autonomie et leur confort de conduite.

Vous cherchez un scooter électrique équivalent 125 mais attendiez le bon moment pour sauter le pas ? Quelques uns des modèles les plus intéressants du marché sont actuellement en promotion tout au long de la semaine du Black Friday 2021.

Comme Numerama couvre activement l’actualité des deux-roues électriques dans sa rubrique Vroom depuis des années, nous pouvons mettre notre expertise à profit pour vous aiguiller. Vous cherchez un scooter qui aille à plus de 50 km/h et hésitez entre plusieurs modèles actuels ? Le Super Soco CPX et le Niu NGT sont deux valeurs sûres qui ont chacun des avantages. Vu qu’ils bénéficient de 400 euros de réduction jusqu’au 28 novembre 2021 chez le revendeur Go2Roues, c’est le moment de s’y intéresser.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour faire votre choix. Si vous hésitez encore avec d’autres modèles, allez faire un tour du côté de notre guide des meilleurs scooters électriques, des des meilleurs scooters équivalents 50 ou des meilleurs équivalents 125.

Niu NGT vs. Super Soco CPX : le comparatif en résumé

Les grandes différences entre les deux scooters se situent au niveau de la vitesse et de l’autonomie : le Super Soco CPX (notre test complet ici) va plus vite (90 km/h) tandis que le Niu NGT est plus lent (70 km/h) mais tient plus longtemps avec ses deux batteries (130 km d’autonomie).

Super Soco CPX Niu NGT Vitesse max 90 km/h 70 km/h Autonomie 70 km (140 km avec 2e batterie) 130 km Poids d’une batterie 18 kg 11 kg Puissance moteur 4 000 W 3 000 W Place passager Oui Oui Rangement coffre Très faible Quasiment absent Bonus écolo 675 € 525 € Prix 4 290 € (1 batterie) 4 599 € (2 batteries) Prix en promotion 3 890 € 4 199 €

Il convient donc de réfléchir à vos besoins avant tout : si vous avez besoin de faire quelques portions d’autoroute dans la journée, la vitesse de pointe du Super Soco sera utile — attention tout de même, on s’approche plus d’une autonomie de 100 km que de 140 km avec deux batteries. Si vous vous contentez d’une conduite urbaine ou du périphérique parisien, le Niu peut faire l’affaire sans souci.

Design et conduite : deux états d’esprit différents

Le Super Soco CPX a un look très nerveux (c’est le moins qu’on puisse dire), là où le Niu mise tout sur son élégant (bien qu’original) design un peu carré, mais esthétiquement plutôt doux. Ce sont deux visions du scooter qui s’opposent totalement, et le choix vous reviendra en termes de goût.

Au niveau de la maniabilité et du confort, les deux scooters se valent : le Niu a une assise plus classique, tandis que le Super Soco CPX est fait pour les plus grands gabarits (la scelle a beau être basse, le guidon est assez haut, ce qui donne l’impression de se tenir assez droit sur le scooter, mais n’est pas inconfortable).

Batterie et autonomie : la vitesse à quel prix ?

Si de loin, les propositions semblent très différentes, les deux scooters électriques finissent par avoir, à l’usage, à peu près le même fonctionnement.

Le Niu NGT a deux batteries amovibles : une sous la selle et une sous le plancher (c’est son originalité), qui lui permettent d’atteindre officiellement 130 km d’autonomie (en mode 1), mais dans les faits, on tourne plutôt autour de 90 km (en mode 2).

a deux batteries amovibles : une sous la selle et une sous le plancher (c’est son originalité), qui lui permettent d’atteindre officiellement 130 km d’autonomie (en mode 1), mais dans les faits, on tourne plutôt autour de 90 km (en mode 2). Le Super Soco CPX peut aussi avoir deux batteries, qui se logent toutes les deux sous sa selle. La deuxième est toutefois en option : il faut rajouter 1 000 euros de plus, ce qui signifie que la facture monte directement à 4 890 euros (au lieu de 3 890 euros en promotion). De même, l’autonomie a beau être annoncée à 140 km, il faut plutôt compter sur 100 km maximum en pratique, surtout si vous roulez vite.

En résumé, pour une autonomie similaire (environ 100 km d’autonomie) le Super Soco coûte actuellement 700 euros de plus que le Niu, mais il va plus vite (90 km/h au lieu de 70 km/h).

Garage et réparabilité : le Niu plus connu

Super Soco et Niu sont les marques les plus répandues de scooters électriques en France, mais Niu est très largement devant en termes de volume de vente. Vous trouverez donc généralement plus souvent des garagistes qui connaissent le produit. Toutefois, Super Soco dernier dispose de revendeurs mais aussi d’au moins un garage, notamment à Paris, à qui vous pouvez apporter votre deux-roues en cas de problème.

De plus en plus de garages spécialisés dans les motos et scooters thermiques se mettent à réparer des deux-roues électriques, bien qu’il soit évident que le marché est encore beaucoup moins gros au niveau de l’électrique. Si vous passez par le site de Go2Roues, qui est revendeur, vous avez également accès au service après-vente et à leur garage qui se situe dans la capitale (dans le 17è arrondissement).

Tarif et promotion

Le bonus écologique de l’État varie en fonction de la puissance moteur de l’appareil : ici, puisque celle du Super Soco CPX est plus élevée, il y a plus de prime (675 euros contre 525 euros pour le Niu). Dans les deux cas, si l’on ajoute la promotion de 400 euros sur la semaine du Black Friday, cela fait environ 1 000 euros de mois sur la facture pour n’importe lequel des deux modèles.

Les 400 euros de promotion de Go2Roues ne sont pas proportionnels au prix du scooter : mathématiquement, plus le tarif d’origine du scooter est bas, plus la remise est intéressante.

Le vainqueur ?

Il est toujours difficile de désigner un vainqueur clair lorsque les performances de vitesse varient. Sur le papier, le Super Soco CPX l’emporte légèrement avec sa puissance moteur plus grande (4000W au lieu de 3000W) et une vitesse maximale plus élevée. Toutefois, son prix est par conséquent plus élevé aussi.

Notez que Niu propose également d’autres scooters moins cher (mais pas en promotion) Super Soco va bientôt présenter, en cette fin novembre 2021, une nouvelle game de deux-roues électriques. Ce qui signifie que de nouveaux modèles légèrement améliorés viendront sûrement bientôt côtoyer le CPX.

Ci-dessous, la vidéo de notre test du Niu NQi GTS Sport, moins cher et moins puissant que le NGT, mais qui présente de nombreuses caractéristiques en commun, pour que vous puissiez vous faire une idée globale du produit.

