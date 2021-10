Tesla a mis à jour l'application liée à ses voitures. Désormais, quand le véhicule est garé, il sera possible de surveiller les alentours à distance. Il s'agit d'une évolution du mode Sentinelle.

Tesla a ajouté, dès début 2019, une fonctionnalité intéressante à ses voitures : le mode Sentinelle. Il utilise les caméras pour surveiller les alentours quand le véhicule est garé (un moyen d’empêcher les actes de vandalisme ou de mieux identifier les coupables). Fin 2021, cet outil axé sur la sécurité évolue. Comme l’indique Electrek dans un article publié le 27 octobre 2021, l’application Tesla offre désormais la possibilité d’utiliser le mode Sentinelle à distance (Sentry Mode Live Camera).

Auparavant, le mode Sentinelle enregistrait un flux vidéo qu’on pouvait consulter plus tard. Désormais, on pourra profiter d’une image en direct, depuis l’écran de son smartphone. Pour le moment, cette fonctionnalité est accessible uniquement sur un terminal iOS (iPhone) et réservée à celles et ceux qui disposent d’un abonnement Connexion Premium (9,99 € par mois). Comme toujours avec les nouveautés Tesla, seuls les utilisateurs américains peuvent en profiter dans un premier temps.

Toujours plus de sécurité pour les voitures Tesla

Cette fonctionnalité ajoute un volet de sécurité supplémentaire au mode Sentinelle, pensé pour protéger au mieux votre voiture quand vous n’êtes pas à l’intérieur (une Tesla, ça peut attirer les regards et, donc, les personnes malavisées). Dans sa note de mise à jour, le constructeur américain précise : « Vous pouvez désormais surveiller les alentours de votre voiture à distance quand elle est garée, pour vous assurer de la sécurité de l’environnement avant de retourner à votre voiture. » Tesla indique par ailleurs que les données enregistrées par les caméras sont cryptées de la première à la dernière seconde — et qu’il ne peut pas y accéder.

À noter que le Sentry Model Live Camera, limité à 1 heure d’utilisation par jour (en cumulé), permet aussi :

D’utiliser le micro du téléphone pour transmettre un message via le haut-parleur de la voiture (pour dissuader d’éventuels malotrus) ;

D’activer les phares brièvement ou de faire apparaître le flux sur l’écran de la voiture pour indiquer aux passants que les caméras sont actives.

Cette nouvelle option attachée au mode Sentinelle est également un moyen pour Tesla d’agrémenter son service Connexion Premium (30 jours d’essai avec la Model 3 et le Model Y, 1 an d’essai avec la Model S et le Model X). Il offre la visualisation de la circulation en temps réel, des cartes avec vue satellite, l’accès au streaming vidéo (Netflix, YouTube…), le mode Karaoke, Spotify et le navigateur internet.

