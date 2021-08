Tesla estime être en mesure de démarrer la production du Model Y en Europe à compter du mois d'octobre. Le SUV a déjà été lancé, grâce à des exemplaires importés depuis la Chine.

Tesla semble voir le bout du tunnel concernant l’inauguration de Gigafactory 4, sa grosse usine installée dans la région de Berlin. Selon des propos d’Elon Musk rapportés par Reuters le 13 août, la production de Model Y devrait, au mieux, commencer en octobre. Il s’agit d’un énième retard pour le constructeur, qui espérait pouvoir faire fonctionner les lignes dès cet été.

« Nous devrions obtenir l’autorisation d’assembler des voitures en octobre, si nous sommes chanceux », a indiqué Elon Musk. Le milliardaire, qui avait déjà critiqué les procédures imposées par l’Europe, reste prudent. L’agence environnementale de la région de Brandenburg doit encore donner son veto, ce qui pourrait repousser l’inauguration du bâtiment à 2022.

Ouvrir une usine en Chine est plus simple

Tesla a rencontré beaucoup moins de difficultés à ouvrir sa Gigafactory 3 en Chine. L’entreprise avait mis moins d’un an à rendre l’usine fonctionnelle. Les choses n’ont pas été aussi simples pour la Gigafactory 4. Depuis son officialisation en 2019, Tesla a dû composer avec plusieurs problèmes : la découverte de bombes, les critiques de plusieurs activistes et une « bureaucratie » très critiquée Elon Musk. Malgré ces points, l’intéressé reste fier d’avoir choisi l’Allemagne : « Nous avons reçu beaucoup de soutien et c’est très apprécié. Nous nous sentons bienvenus et nous sommes heureux d’être en Allemagne. »

Candidat à la Chancellerie pour prendre la suite d’Angela Merkel, Armin Laschet s’est fendu d’une petite visite à Gigafactory 4 et d’un clin d’oeil compréhensif : « Parfois, on a l’impression qu’il est plus facile d’inventer quelque chose que de s’en sortir avec l’administration allemande. » Une manière de rendre hommage aux technologies imaginées par l’acteur du marché automobile, tout en ouvrant la porte à un peu plus de souplesse à l’avenir.

Gigafactory 4 est très importante pour la croissance de Tesla, qui a besoin d’une antenne en Europe pour alimenter plus facilement et rapidement les marchés locaux (France, Allemagne, Angleterre…). L’inauguration de l’usine devait d’ailleurs coïncider avec le lancement du Model Y, le SUV 100 % électrique partageant beaucoup avec la berline Model 3. Finalement, Tesla a préféré accélérer la commercialisation en important des exemplaires depuis la Chine. C’est a priori un succès : selon un article de Teslarati publié le 15 août, un peu plus de 8 000 unités ont quitté le pays asiatique direction l’Europe en juillet. Quand les exportations de la Model 3 avaient débuté, le volume était de 7 000 voitures.

