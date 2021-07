On peut désormais prendre place à bord d'un Tesla Model Y automatisé dans le jeu vidéo PUBG Mobile, qui réunit des millions de joueurs.

Amatrices et amateurs de PUBG Mobile, vous allez peut-être croiser des Tesla lors de vos prochaines parties. Il s’agit d’une collaboration entre le constructeur américain et le géant chinois Tencent, matérialisée dans la dernière mise à jour 1.5.0 du Battle Royale disponible sur iOS et Android. Les développeurs ont actualisé la carte Erangel en intégrant plusieurs éléments futuristes — y compris une Gigafactory, les fameuses usines de Tesla.

« La giga-usine de Tesla fait son apparition sur la carte. En activant les interrupteurs des chaînes de montage, vous pourrez lancer le processus de fabrication du Model Y de Tesla ! », peut-on lire dans la note du patch publié le 9 juillet. Selon un communiqué publié par Tencent la veille, on pourra monter à bord du SUV compact 100 % électrique jusqu’au mois de septembre.

Une alliance pas si improbable ?

Dans PUBG Mobile, l’idée est de se laisser transporter par un Model Y automatisé après avoir pris soin de le fabriquer dans la Gigafactory (en activant les interrupteurs installés sur la chaîne de montage). Le concept va même encore plus loin avec l’intégration du Semi. Le poids lourd 100 % électrique de Tesla peut apparaître aléatoirement sur la carte afin de devenir une cible privilégiée des participants. Lui tirer dessus permettra d’obtenir des caisses de ravitaillement et de l’équipement de combat.

Voir des Tesla dans PUBG Mobile peut paraître surprenant, dans le sens où on imaginerait plutôt les voitures du constructeur dans un jeu de course — voire dans le très populaire Rocket League. C’est arrivé : on a déjà aperçu des Tesla dans la saga Forza — éditée par Microsoft. Mais il ne faudrait pas oublier que Tencent est un actionnaire de l’entreprise d’Elon Musk, ce qui rend l’association plus évidente d’un point de vue commercial. Il s’agit en prime d’une belle publicité pour le Model Y, qui s’apprête à être lancé en Europe (dès le mois d’août en France).

En parallèle, on sait que Tesla a l’ambition de transformer ses voitures en consoles de jeux vidéo. L’écosystème logiciel imaginé par la firme permet déjà d’accéder à des expériences vidéoludiques (exemple : Cuphead) et il n’est pas interdit de penser que PUBG Mobile pourrait rejoindre à terme la liste des jeux disponibles dans l’onglet Arcade de l’interface. On rappelle à ce sujet que la puissance graphique embarquée dans la dernière Model S est comparable à celle de la PS5. L’accès à des divertissements au sein d’une voiture participe à l’ambition de Tesla, très investi dans la conduite autonome (il faudra occuper les passagers pendant les trajets). Aujourd’hui, ils servent surtout à passer le temps quand on recharge la batterie sur un Superchargeur.

