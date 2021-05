Le Roadster de Tesla pourrait pulvériser les records d'accélération. Avec l'équipement SpaceX, la voiture sportive engloutirait le 0 à 96 km/h en 1,1 seconde.

Annoncé en 2017, le Roadster deuxième génération de Tesla reste, encore aujourd’hui, un immense mystère. Le bolide n’est pas une priorité de l’entreprise, qui préfère se concentrer sur ses voitures plus accessibles, et ne vit qu’au travers des promesses d’Elon Musk. Comme le précise Electrek dans un article publié le 20 mai, le Roadster est actuellement exposé au Petersen Museum de Los Angeles. L’occasion de découvrir son accélération ébouriffante, visiblement mise à jour.

« Démontrant la polyvalence de la puissance électrique et améliorant les performances très élevées de la voiture, le pack SpaceX, déjà annoncé, ajoutera des propulseurs à gaz froid à l’arrière du véhicule, lui octroyant une accélération de 0 à 96 km/h en 1,1 seconde — sans équivalent parmi les voitures modernes », peut-on lire sur une plaque de présentation. Sur le site du constructeur, le 0 à 100 km/h est toujours donné à 2,1 secondes — sans l’option SpaceX.

