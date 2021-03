Volvo va prendre un virage 100 % électrique et numérique à partir de 2030. À l'occasion d'une conférence, l'entreprise suédoise dévoile le C40 Recharge, sa deuxième voiture 100 % électrique, mais la première qui épousera sa nouvelle stratégie.

Volvo avait des choses à dire et à montrer à l’occasion d’une conférence diffusée en ligne le 2 mars. Elle a été précédée d’un communiqué dans lequel le constructeur suédois annonce son virage 100 % électrique et numérique. À compter de 2030, Volvo ne vendra plus que des voitures 100 % électriques, et uniquement en ligne. En somme, il deviendra une sorte de Tesla suédois. Pour matérialiser cette nouvelle stratégie, la multinationale dévoile le C40 Recharge, un SUV doté d’une autonomie de 420 kilomètres.

« Plutôt que d’investir dans une activité qui rétrécit, nous choisissons d’investir dans le futur — qui est l’électrique et le numérique. Nous sommes entièrement focalisés sur la volonté de devenir un leader sur le segment en croissance du électrique premium », annonce Hakan Samuelsson, CEO de Volvo. Aux yeux d’Henrik Green, CTO (dont le nom est décidément dans le thème), « il n’y a plus d’avenir à long terme pour les moteurs à combustion ».

Volvo officialise sa deuxième voiture 100 % électrique

Contrairement à Jaguar, qui a lui aussi annoncé sa volonté de passer à un catalogue 100 % électrique, Volvo accompagne son ambition avec une nouvelle voiture : le C40 Recharge. Il s’agit d’un SUV compact qui ressemble beaucoup au XC40 Recharge. Il faut regarder l’arrière pour mettre le doigt sur une différence marquante, le C40 Recharge ayant un profil coupé, ce qui lui offre une ligne plus basse, agressive et sportive. À l’avant, les feux s’appuient sur une nouvelle technologie d’éclairage, distinguant le C40 Recharge avec une signature lumineuse spécifique à pixels.

La comparaison avec le XC40 Recharge se retrouve aussi sur le groupe propulseur, animé par des moteurs jumeaux d’une puissance de 150 kW chacun. Ils sont alimentés par une batterie de 78 kWh offrant 420 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Volvo promet déjà des mises à jour à distance pour améliorer les performances. L’architecture de la voiture est compatible avec la recharge ultra rapide (80 % récupérés en 40 minutes). On ne peut s’empêcher de penser que Volvo aurait pu être un peu plus ambitieux sur la partie technique, ne serait-ce que sur l’autonomie.

Dans l’habitacle, Volvo en termine avec la sellerie en cuir et imite les autres en optant pour des matériaux plus durables. L’infodivertissement sera piloté par un système d’exploitation basé sur Android, avec l’accès à des services qu’on utilise déjà sur nos smartphones (Google Maps, Google Assistant…).

Première voiture de Volvo qui ne sera que 100 % électrique, le C40 Recharge pourra uniquement être acquis par internet, avec une interface de navigation pensée pour les clients (lire : simple et clair au niveau de la grille tarifaire et de la configuration). La production débutera cet automne, en Belgique.

