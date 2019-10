Volvo inaugure sa gamme électrifiée Recharge avec le XC40, un SUV compact 100% électrique qui embarque Android.

Déjà présent sur le segment hybride, Volvo tourne une nouvelle page de son histoire. Dans un communiqué publié le 16 octobre 2019, le constructeur a officialisé le XC40 Recharge, dérivé de son SUV compact et thermique du même nom. Il y ajoute le suffixe Recharge, nouvelle marque qui désignera les futures voitures rechargeables du catalogue (électriques et hybrides). Le XC40 Recharge est le premier véhicule 100 % électrique de Volvo.

Le XC40 Recharge s’appuie sur une architecture bi-moteur délivrant une puissance totale équivalente à 408 chevaux. Elle permet d’avaler le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. L’autonomie est donnée à 400 kilomètres (cycle WLTP), avec 80 % de la capacité de la batterie de 78 kWh récupérés en 40 minutes sur une borne de recharge rapide.

Volvo se lance dans le 100 % électrique avec Android

Comme le XC40 Recharge est une déclinaison du XC40, il n’y a que très peu de différences esthétiques entre les deux SUV. On reconnaîtra le 100 % électrique à sa calandre fermée et à sa prise cachée derrière la trappe à carburant. Sous le capot, les propriétaires bénéficieront d’un espace de rangement supplémentaire, qui remplace le moteur thermique.

Dans l’habitacle, Volvo fait confiance à Google et son système d’exploitation Android, proposant des applications bien connues des utilisateurs de smartphone. On peut aisément comprendre ce choix : les constructeurs automobiles peinent à développer des systèmes d’infodivertissement convaincants en termes de fonctionnalités et d’ergonomie. En choisissant Google, Volvo profite d’un savoir-faire logiciel qui n’est plus à prouver. Outre des applications bien utiles (Maps, Assistant…), le XC40 Recharge pourra être mis à jour à distance. Comme un smartphone (ou une Tesla).

Volvo entend commercialiser un nouveau modèle Recharge par an ces cinq prochaines années, l’ambition étant d’atteindre un volume de ventes de 50 % de voitures électriques en 2025. Le XC40 Recharge lancera l’offensive en 2020. Les tarifs et les différentes versions seront communiqués en début d’année. Aujourd’hui, un XC40 thermique démarre à 31 650 euros, contre 45 600 euros pour un hybride rechargeable. Il faudra vraisemblablement débourser entre 50 000 et 60 000 euros pour acquérir un XC40 Recharge.

