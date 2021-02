Le groupe autrichien KSR a annoncé le lancement d'une nouvelle marque de deux-roues. Dès cette année, Motron Motorcycles commercialisera en France quatre modèles 100 % électriques au rapport qualité/prix attractif.

La mobilité électrique prend de plus en plus d’ampleur. Il est donc tout naturel de voir débarquer de nouveaux visages, dans le sillage de Motron Motorcycles. Derrière, on retrouve le groupe autrichien KSR, importateur de véhicules à deux-roues qui dispose de plus de 2 000 concessionnaires dans le monde. Dans un communiqué publié le 16 février, KSR dévoile une marque visant le segment d’entrée et milieu de gamme. Le catalogue comprendra dix modèles, dont quatre 100 % électriques.

Les véhicules Whizz, Cubertino, Volz et Vision — trois scooters et une mini-moto — seront disponibles dans les semaines à venir en France, à partir de 1 899 euros. Motron Motorcycles s’appuie sur un rapport qualité/prix hyper intéressant pour convaincre. Du côté de la production, le constructeur a signé des partenariats avec des industriels reconnus, dans le but de créer des « synergies intéressantes en termes de savoir-faire et de développements techniques ».

Quatre nouveau deux-roues électriques en approche

Dans la gamme vendue par Motron Motorcycles, on trouve d’abord le Cubertino, un scooter qui assume son look rétro. Léger (78 kilogrammes), il s’appuie sur un moteur Bosch délivrant une puissance de 1,5 kW et une autonomie de 56 kilomètres. La vitesse maximale est donnée pour 45 km/h, pour une équivalence 50cc.

Le Whizz et le Voltz arborent un look plus passe-partout. Ils ont la même puissance (2W), atteignent la même vitesse maximale (45 km/h) et diffèrent légèrement sur l’autonomie. Plus lourd, le Whizz (87 kg) n’ira pas plus loin que 46 kilomètres, quand le Voltz (64 kg) peut monter jusqu’à 49 kilomètres).

Enfin, il y a la mini-moto Vizion, la plus chère du quatuor. C’est aussi le modèle qui dispose de la meilleure autonomie, avec 79 kilomètres en une seule charge.

La gamme électrique de Motron Motorcycles :

Cubertino Whizz Voltz Vizion Type Scooter Scooter Scooter mini-moto Puissance 1,5 kW 2 kW 2 kW 1,85 kW Vitesse maximale 45 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h Autonomie 56 km 46 km 49 km 79 km Poids (avec batterie) 78 kg 87 kg 64 kg 100 kg Prix 1 999 € 2 399 € 1 899 € 2 999 €

Au regard de leurs caractéristiques, le Cubertino, le Whizz, le Voltz et la Vizion se destinent à un usage exclusivement urbain, pour des petits trajets journaliers. « Ne soyez plus tributaire des transports en commun », explique par exemple Motron à propos du Voltz.

