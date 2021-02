Opel poursuit l'électrification de son catalogue. Il vient de lever le voile sur le Combo-e Life, un ludospace 100 % électrique dont l'autonomie paraît bien limitée.

Sur le segment des voitures 100 % électriques, on trouve beaucoup de SUV, de berlines et de citadines. En revanche, il faut bien avouer que l’offre est très limitée pour qui aimerait transporter sa famille, à moins de jeter son dévolu sur un SUV. Pour répondre à ce besoin, Opel a dévoilé le Combo-e Life dans un communiqué publié le 10 février. Il s’agit d’un ludospace, soit un utilitaire repensé pour un usage familial. Le lancement est attendu pour cet automne.

« L’Opel Combo-e Life s’adresse tout particulièrement aux jeunes familles devant faire face à une multitude de contraintes au quotidien », précise Opel. C’est-à-dire les parents qui doivent enchaîner quotidiennement les allers/retours entre la crèche, l’école, les établissements d’activités extrascolaires et le foyer. Avec son autonomie donnée à 280 kilomètres au maximum (selon le cycle WLTP), le Combo-e Life est taillé pour ces tâches de proximité. En revanche, il faudra l’oublier pour une grande virée le temps d’un week-end.

Opel commercialise un véhicule familial 100 % électrique

Avec sa petite batterie d’une capacité de 50 kWh (80 % récupérés en 30 minutes sur une borne de 100 kW), l’Opel Combo-e Life ne sera pas à l’aise sur l’autoroute, un environnement qui demande beaucoup d’énergie pour maintenir une vitesse élevée. De toute façon, le groupe propulseur du ludospace n’a pas été pensé pour faire des folies : 11,2 secondes pour atteindre le 0 à 100 km/h et une vitesse maximale limitée électroniquement à 130 km/h. Le constructeur promet en tout cas un comportement routier irréprochable, garanti par un centre de gravité plus bas. Pour la sécurité et la sérénité, c’est un gros plus, surtout quand on doit transporter des enfants.

Esthétiquement, l’Opel Combo-e Life est plus pratique que séduisant. Il s’appuie sur une forme cubique et des portes coulissantes à l’arrière pour faciliter l’accès. Il est disponible en versions cinq ou sept places, avec empattement long ou court. Dans sa déclinaison XL, l’Opel Combo-e Life mesure 4,75 mètres de long.

La capacité du coffre de l’Opel Combo-e Life :

Version normale Version XL Capacité normale 597 litres 850 litres Capacité avec sièges rabattus 2 126 litres 2 693 litres

Dans l’habitacle (modulable au niveau des banquettes et particulièrement adapté aux sièges enfant), l’Opel Combo e-Life propose des fonctionnalités d’infodivertissement par l’intermédiaire d’un écran de 8 pouces. La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto est assurée.

