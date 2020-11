En cette fin novembre, le secteur des scooters électriques bénéficie aussi de promotions intéressantes. Si vous avez hésité toute l'année, c'est peut-être le bon moment pour se lancer.

Quel est le meilleur scooter électrique à acheter en 2020 ? C’est la question à laquelle Numerama s’est efforcé de répondre en multipliant les essais tout au long de l’année. Malgré un contexte pandémique et entre des semaines de confinement, nous avons découvert des nouveaux modèles ou testé des incontournables, pour continuer d’enrichir Vroom, notre rubrique entièrement dédiée à la mobilité de demain.

Vous y retrouverez à la fois des actualités mais aussi de nombreux tests de voitures, vélos et scooter électriques, souvent doublés de tests vidéos tournés par les journalistes de la rédaction, et que vous pouvez tous voir sur notre chaîne YouTube Vroom.

Vient en cette fin d’année 2020 le temps des promotions, et pour continuer à vous guider au mieux dans vos choix de produits, nous avons sélectionné les offres que nous estimons être les plus intéressantes, mises en ligne sur le site Go2Roues, valables du 26 au 30 novembre 2020.

Le 2Twenty Roma (45 km/h)

Le scooter électrique Français 2Twenty Roma est inspiré du look des Vespa d’antan : il est indéniablement très stylé, bien qu’un peu plus large que les scooters de Piaggio. Ses performances sont tout à fait correctes pour son prix, en plus de son esthétique qui séduit au premier coup d’œil.

Pour qui ? Pour celles et ceux qui ne sont pas pressés.

Point faible : Un mode économie d’énergie un peu lent

Test : Notre essai complet du 2Twenty Roma sur Vroom

Réduction (occasion) : – 600 euros pour le modèle d’occasion

Le Askoll eS3 (66 km/h)

Le scooter électrique Askoll eS3 a beau avoir plusieurs années, c’est un modèle solide qui tient la route (sans mauvais jeu de mot). Nous l’avions testé début 2019, et il cumulait déjà les bons points. Il est très léger, se faufile partout et permet d’aller jusqu’à 66 km/h.

Pour qui ? Pour les urbains qui n’ont pas envie d’être bloqués à 45km/h et ont plusieurs dizaines de kilomètres à faire chaque jour.

Point faible : Peu agréable à deux sur des longs trajets

Test : Notre essai complet du Askoll eS3 sur Vroom

Réduction : – 800 euros

Le Niu N-Cargo (45 km/h)

Nous avons testé plusieurs Niu, qui ont tous leurs qualités et défauts (voir le NQi GTS Sport ou le UQI GT Pro). Le NQI Cargo est pensé spécifiquement pour celles et ceux qui font beaucoup de trajet, voire dont la livraison est le métier, mais seulement dans les centres villes — il ne dépasse par les 45 km/h.

Pour qui ? La livraison ou les trajets longs

Pont faible : Accélération douce

Réduction : – 500 euros

Le Rider 5000 (90 km/h)

Le scooter électrique de Go2Roues a tout pour plaire : un look sympa, une accélération performante, une autonomie correcte, un seul mode de conduite pour plus de simplicité.

Pour qui ? Pour celles et ceux qui cherchent à allier performance et esthétique : le Rider est un équivalent 125 et permet donc d’aller vite, tout en étant très maniable en ville.

Point faible : La batterie pèse lourd.

Test : Notre essai complet du Rider 5000 sur Vroom

Réduction (occasion) : – 1000 euros

Le Rider 9000 (120 km/h)

Il est gros, il est lourd, c’est le Rider 9000, l’un des scooters électriques les plus prisés de Go2Roues. Cette version Long Range permet d’avoir une autonomie de plus de 200 km, soit un luxe important sur le marché de l’électrique.

Pour qui ? Celles et ceux qui cherchent une alternative au BMW Evolution (et qui peuvent charger le scooter sur secteur ou à une borne).

Point faible : La batterie n’est pas amovible.

Réduction (occasion) : – 1160 euros

