BMW a présenté un nouveau scooter électrique baptisé Definition CE 04. Il s'agit d'un aperçu très, très proche du modèle qui sera proposé à la vente dans quelques mois.

En 2017, BMW montrait un aperçu du futur de la mobilité urbaine sur deux roues avec le Concept Link — un scooter 100 % électrique conçu pour joindre « l’analogique au monde numérique ». Trois ans plus tard, à l’occasion d’un événement #NEXTGen 2020, le constructeur allemand dévoile la version presque finale du véhicule — désormais baptisé Definition CE 04.

BMW a précisé à Numerama que le prototype d’aujourd’hui est proche à 95 % du produit final. Avec le Definition CE 04, la firme entend proposer un moyen de transport idéal en ville, pensé pour se faufiler aisément dans les rues et ruelles. On peut déjà lui reconnaître cette silhouette atypique, surtout quand on s’intéresse à l’arrière faisant penser à une motomarine. Ainsi, la selle — flottante, dixit BMW — est plate et très longue, permettant de s’installer très facilement sur le scooter (même depuis l’arrière, donc).

Le scooter urbain de demain selon BMW

Au-delà de son arrière repensé, le Definition CE 04 se caractérise par sa face avant très anguleuse, soulignée par une signature lumineuse en forme de U. Très sculptée, elle offre un look futuriste au scooter, que BMW voit comme une manière de rester connecté à son environnement quand on effectue un court trajet. « Peut-être qu’il va polariser, mais il va aussi se démarquer », assume Alexander Buckan, à la tête du département design chez BMW Motorrad. Le constructeur a opté pour un scooter longiligne et très bas, qui tranche effectivement avec ce qu’on a l’habitude de voir sur le segment. Concrètement, BMW n’a pas voulu s’axer sur le confort à longue distance, puisque le scooter n’est pas prévu pour.

Malheureusement, BMW ne donne aucune précision sur les données techniques du Definition CE 04. On sait simplement que le petit moteur électrique est installé à l’arrière et que la batterie plate vient se loger dans le soubassement. Ce deuxième point permettra au scooter de bénéficier d’un centre de gravité très bas, pour une meilleure assise sur la route et un comportement plus agile et dynamique. Côté autonomie, BMW cible des utilisateurs roulant une douzaine de kilomètres par jour. Premier scooter électrique de la marque, le C Evolution, équivalent d’un 125 cm3, atteint les 160 kilomètres en une seule charge dans sa version Long Range.

Pour marquer l’emphase sur la connectivité, BMW intègre un large écran de 10,25 pouces — le plus large jamais vu sur un scooter. La photo officielle laisse deviner la présence d’un portail d’applications et de différents modes de conduite.

