Voxan Motors a bien donné naissance à la moto électrique la plus rapide du monde, établissant 11 records de vitesse, dont certains inédits.

En juillet dernier, on découvrait l’intrigante Voxan Wattman, une moto au design atypique et vouée à une seule tâche : devenir le deux-roues électrique le plus rapide du monde. Si la crise liée à la pandémie de coronavirus a quelque peu freiné ses ambitions, elle n’a pas ralenti l’engin. Dans un communiqué publié le 3 novembre, le constructeur annonce avoir signé onze records, dont le plus convoité de tous.

Dans la catégorie ‘moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos’, la Voxan Wattman a atteint les 366,94 km/h — qui correspond à une moyenne calculée sur deux distances d’un mile après un départ lancé. Au guidon de la moto, Max Biaggi — sextuple champion du monde — est même monté jusqu’à 408 km/h. La Voxan Wattman détrône donc les 329 km/h établis par Ryuji Tsuruta sur la Mobitec EV-02A et les 351 km/h de la LS-218 conçue par Lightning Motorcycles (record non homologué). En version non carénée, la moto a été chronométrée en 349,38 km/h.

Plus de 350 km/h sans forcer

À l’origine, les équipes de Voxan Motors devaient s’envoler sur le Salar d’Uyuni en Bolivie. Mais la crise sanitaire les a poussées à prendre la piste à l’aéroport de Châteauroux (du 30 octobre au 1er novembre). Visiblement, cet endroit n’offrait pas les conditions idéales pour laisser la Voxan Wattman s’exprimer. « Compte tenu de la faible longueur de la piste (3,5 km), avoir atteint cette vitesse maximale a décuplé les ambitions de Voxan. Lors de prochaines tentatives sur des pistes plus longues, l’équipe envisage de sérieusement flirter avec les 400 km/h de vitesse moyenne », explique l’entreprise.

Voici les autres records établis par Voxan Wattman, qui compte en battre encore d’ici 2022 :

Semi-carénée Non-carénée 1/4 mile, départ lancé 394,45 km/h 357,19 km/h 1 km, départ lancé 386,35 km/h (329,31 km/h) – 1/4 mile, départ arrêté 127,30 km/h (87,16 km/h) 126,20 km/h 1 km, départ arrêté 191,84 km/h (122,48 km/h) 185,56 km/h 1 mile, départ arrêté 225,01 km/h 222,82 km/h

*Le précédent record établi est indiqué entre parenthèses (s’il y en a un).

Pour aller aussi vite grâce à son moteur déployant une puissance de 270 kW, la Voxan Wattman refroidit sa batterie de 15,9 kWh avec du gaz carbonique, stocké à l’arrière en état solide pour obtenir de la glace sèche (les acteurs de la Formule 1 utilisent aussi cette technique quand il fait très chaud). Elle est aussi ultra légère (300 kilogrammes dont près de la moitié attribuée à la batterie) et conçue pour être ultra stable. Par exemple, elle n’a pas de frein à l’avant.

Voxan Motors visait au moins les 330 km/h il y a quelques mois — une vitesse suffisante pour battre la Mobitec EV-02A. Son deux-roues est finalement allé plus vite, ce qui fait dire à Max Biaggi : « Ils m’ont dit ‘on a frôlé les 600 km/h sur 4 roues, maintenant on veut flirter avec les 400 km/h sur 2 roues, rien ne pourra nous arrêter’ ! »

Affaire à suivre.

Crédit photo de la une : Voxan Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo