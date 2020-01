General Motors a décidé de ressusciter le Hummer avec un nouveau modèle 100 % électrique promettant une puissance démesurée.

Disparu il y a plus de dix ans, le Hummer — dérivé d’un véhicule militaire — va renaître de ses cendres. Dans un court teaser vidéo publié le 30 janvier, General Motors a annoncé une version 100 % électrique du pickup/SUV musclé. « Une révolution silencieuse arrive », indique le constructeur, qui veut donc lancer un très gros véhicule propre doté d’une très grosse calandre.

« 100 % électrique, zéro émission, zéro limite », promet déjà General Motors, qui relance le Hummer par l’intermédiaire de sa marque GMC (qui commercialise des pickups et des SUV). La page de présentation, pour le moment maigre en informations, indique une puissance équivalente à 1 000 chevaux pour un 0 à 96 km/h avalé en 3 secondes.

Hummer renaît en format 100 % électrique

La présentation n’est pas attendue avant le 20 mai prochain, mais les férus de football américain pourront découvrir une publicité diffusée à l’occasion du Super Bowl — la grande finale qui attire chaque année des millions de téléspectateurs. Elle aura lieu ce dimanche et l’événement sportif paraît idéal pour communiquer sur un tel produit, qui plus est susceptible de concurrencer le Cybertruck de Tesla. « Le spot mettra en avant les performances du super truck 100 % électrique de GMC, qui proposera des chiffres remarquables en termes de puissance, de couple et d’accélération », précise le communiqué de presse.

La grande question que l’on se pose avec cette résurrection du Hummer au format électrique tient dans l’autonomie. Sur ce point, Tesla promet 800 kilomètres avec son Cybertruck équipé de trois moteurs (le plus puissant) tandis que le R1T de Rivian grimpe à 640 kilomètres en version 180 kWh (le mieux loti). General Motors devra s’aligner pour concurrencer ces rivaux qui ont déjà fait forte impression. « L’autonomie pourra totalement rivaliser avec celle des pickups électriques qui ont déjà été annoncés », a rassuré Stuart Fowle, en charge de la communication de GMC, dans les colonnes d’Electrek.

La production de ce nouveau Hummer ne débutera pas avant l’automne 2021, au sein de l’usine située dans le Michigan. Cette annonce fera au moins un heureux : Arnold Schwarzenegger, grand fan du Hummer et de la mobilité électrique.

