Retardée à cause du coronavirus, la présentation du futur Hummer électrique permettra de découvrir la technologie de batterie de General Motors. Il faudra convaincre sur l'autonomie.

En janvier dernier, General Motors ressuscitait le Hummer en officialisant un pickup musclé 100 % électrique. À l’époque, l’objectif était de le présenter au mois de mai, après une courte publicité diffusée à l’occasion du Super Bowl. C’était sans compter la crise du coronavirus, qui a bouleversé les plans de General Motors. Dorénavant, le constructeur vise cet automne pour la conférence selon un nouveau teaser diffusé le 29 juillet.

C’est une véritable course contre la montre dans laquelle se lance General Motors. L’entreprise lancera les précommandes au moment de la révélation et la production à la fin de l’année prochaine. Il devrait donc y avoir embouteillage sur le segment des pickups électriques en 2021, année de lancement pour le Cybertruck de Tesla et le R1T de Rivian (si tout va bien).

Le nouveau Hummer va introduire la batterie Ultium de General Motors

La vidéo d’un peu plus d’une minute livre un bref aperçu du véhicule, qui sera très, très imposant (même en version SUV). Malgré sa taille et son poids, ce nouveau Hummer sera capable d’engloutir le 0 à 96 km/h en 3 secondes — grâce à une puissance équivalente à 1 000 chevaux. On apprend aussi qu’il disposera de deux modes de conduite au minimum : Adrenaline Mode (pleine puissance ?) et Crab Mode (pour faciliter certaines manœuvres ?). Le Hummer sera par ailleurs équipé de caméras Ultra Vision dont on ignore les bénéfices.

C’est davantage sur le terrain de l’autonomie que sera attendu ce baroudeur 100 % électrique. General Motors n’a pas encore donné de chiffres à ce sujet et tout juste sait-on que la charge ultra rapide sera de la partie et que le Hummer intégrera la technologie Ultium pour les batteries. Développée par le constructeur en partenariat avec LG, elle a été révélée en mars, en même temps qu’une nouvelle plateforme de développement. En théorie, le Hummer pourrait atteindre une autonomie maximale de 640 kilomètres et encaisser des pics de charge compris entre 200 et 350 kW. Au regard du positionnement sans concession du véhicule, il devrait être très performant dans tous les domaines.

À titre de comparaison, le Rivian R1T équipé d’une batterie de 180 kWh s’appuiera lui-aussi sur une autonomie de 640 kilomètres. Le Cybertruck à trois moteurs ira plus loin avec 800 kilomètres annoncés.

