Volkswagen a présenté le ID.4, un SUV compact 100 % électrique intégré à sa nouvelle gamme lancée avec la ID.3. L'autonomie maximale grimpera à 520 kilomètres.

Ces derniers mois, Volkswagen a beaucoup teasé le ID.4, un SUV compact électrique qui accompagne la berline ID.3 dans la nouvelle gamme propre du constructeur allemand. Dans un communiqué publié le 23 septembre, on découvre enfin la fiche technique de la version la plus capée, promise avec une autonomie de 520 kilomètres grâce à une batterie de 77 kWh (cycle WLTP).

Il n’est pas étonnant de voir Volkswagen rejoindre pour la première fois le segment des SUV électriques. Il s’agit d’une catégorie très populaire en Chine et aux États-Unis, et en plein essor en Europe — dixit l’entreprise. Ce baptême est lié à un vrai besoin de la part des conducteurs, qui apprécient le confort et l’habitabilité offerts par un SUV. L’ID.4 ajoute la mobilité électrique.

Le ID.4 passera de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes

Basé sur la plateforme de développement MEB (la même que celle de l’ID.3), le ID.4 ne mise pas nécessairement sur les performances pour convaincre. Son moteur de 150 kW installé à l’arrière permettra quand même d’atteindre le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, pour une vitesse maximale donnée à 160 km/h. On retrouve des chiffres similaires sur le Skoda Enyaq iV au look plus élégant (lui-aussi basé sur la plateforme MEB). Volkswagen préfère mettre en avant le centre de gravité bas et la bonne tenue de route du ID.4 en hors-piste, préfigurant un véhicule un peu baroudeur.

La batterie du ID.4 sera compatible avec la recharge rapide : en 30 minutes, on pourra regagner 320 kilomètres.

En ce qui concerne l’habitacle, Volkswagen opte pour un style épuré avec très peu de boutons physiques. Sur la photo, on peut apprécier la présence de deux écrans : un petit derrière le volant et un autre, au centre, pour l’infodivertissement avec commandes vocales (diagonale de 12 pouces). Il y aura aussi un affichage tête haute en réalité augmentée, en option. « Les couleurs et les matériaux sont contemporains, tout en étant douillets », explique l’entreprise.

Face au Tesla Model Y, véritable épouvantail du segment, le Volkswagen ID.4 s’en tire avec les honneurs pour un prix plus abordable. Selon les informations de Frandroid publiées le 23 septembre, la version la plus chère sera proposée sous la barre des 50 000 euros — contre 63 000 euros pour le Model Y. Le SUV compact de Tesla fait mieux sur les performances et les technologies embarquées.

Comparaison entre le Model Y et le ID.4 :

Volkswagen ID.4 Tesla Model Y Autonomie (WLTP) 520 km 505 km Accélération (0 à 100 km/h) 8,5 s 5,1 s Vitesse maximale 160 km/h 217 km/h Prix 48 000 € (First Edition) 63 000 €

Les précommandes du ID.4 devraient être lancées dès cette semaine, pour des premières livraisons en fin d’année.

Crédit photo de la une : Volkswagen Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo