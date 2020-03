Volkswagen a livré les premiers détails de son futur véhicule électrique, baptisé ID.4. Le SUV compact, prévu cet année et inspiré du concept ID. Crozz, promet jusqu'à 500 kilomètres d'autonomie.

Volkswagen a semble-t-il trouvé la nomenclature de ses futures voitures électriques basées sur sa plateforme modulaire MEB. Après la berline ID.3, l’entreprise allemande commercialisera le… ID.4, un SUV compact basé sur le concept ID. Crozz. Les premiers détails ont été partagés dans un communiqué publié le 3 mars, malgré l’annulation du salon automobile de Genève.

Volkswagen met l’accent sur le choix du nom, puisqu’il préfigure une simplification et une unification au sein de la gamme. Il évoque aussi l’autonomie, pouvant grimper jusqu’à 500 kilomètres (sans précision sur le cycle employé). Le ID.4 sera lancé en Europe, en Chine et aux États-Unis et les premières livraisons sont attendues pour cette année.

Le ID.4 rejoint la ID.3 dans la gamme Volkswagen

Quelles sont les différences entre le ID.4 et le ID. Crozz, dont il s’inspire ? Il y en a très peu, d’après les quelques images fournies par Volkswagen. Les designers ont affiné les optiques à l’avant, opté pour un bouclier plus affirmé et arrondi la sculpture du museau. On remarquera aussi que le bandeau lumineux traverse toujours le logo, mais plus en son centre. La partie arrière est relevée pour appuyer un peu plus le look SUV (le ID. Crozz est plus coupé). On aperçoit en tout cas des traits communs avec la ID.3, signe que les deux voitures appartiennent à la même famille.

Volkswagen a déjà prévu de décliner son concept ID.4 en plusieurs versions. Dans un premier temps, il sera possible d’acquérir un modèle à propulsion (roues motrices à l’arrière). Une déclinaison à transmission intégrale sera ajoutée un peu plus tard. La multinationale précise que la batterie est installée quasiment au centre du plancher afin d’obtenir un centre de gravité optimal pour le comportement routier. À l’intérieur, on devrait bénéficier d’un confortable espace de vie, articulé autour d’un cockpit 100 % numérique avec commandes tactiles et/ou vocales. La grille tarifaire et les caractéristiques techniques — accélération, vitesse de pointe, puissance du moteur — n’ont pas été dévoilées.

On imagine que Volkswagen déclinera aussi son ID.4 en différentes capacités de batterie. C’est le choix qui a été fait pour la ID.3, disponible avec une autonomie de 330, 420 ou 550 kilomètres (cycle WLTP).

