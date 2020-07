À l'instar de l'e-tron, le SUV Q4 e-tron va être décliné en version Sportback. Audi a présenté le concept, qui est très joli.

Le coronavirus a bousculé les plans des constructeurs automobiles, mais cela n’empêche pas Audi de parfaire son catalogue 100 % électrique en présentant, dans un communiqué publié le 7 juillet, le concept Q4 Sportback e-tron (basé sur la plateforme MEB, développée par Volkswagen). Il s’agit d’un SUV compact et coupé, déclinaison du Q4 e-tron dévoilé à Genève en mars 2019. « D’un point de vue technique, ils sont de parfaits jumeaux », précise l’entreprise allemande.

Audi a donc travaillé le design pour proposer un véhicule différent. On peut s’en rendre compte en s’intéressant à l’arrière des deux véhicules : le toit du Q4 Sportback e-tron est plongeant tandis que le diffuseur est relevé. En termes de gabarits, ils sont quasiment similaires : le modèle coupé est un tantinet plus long et plat (1 centimètre). À l’avant, on retrouve la grande calandre fermée, les entrées d’air proéminentes et une signature lumineuse effilée.

Le concept Q4 e-tron devient Sportback

Du côté du groupe propulseur, le Q4 Sportback e-tron est animé par deux moteurs électriques asynchrones (l’arrière est plus sollicité que l’avant). Ensemble, il décuple une puissance de 225 kW (150 + 75 kW). Comme le Q4 e-tron, il peut avaler le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, avec une vitesse de pointe plafonnant à 180 km/h.

La batterie de 82 kWh promet une autonomie de 450 kilomètres selon le cycle WLTP, voire 500 pour les versions à propulsion. Elle peut encaisser des pics de charge à 125 kW pour récupérer 80 % de sa capacité en 30 minutes. Audi indique que la plateforme modulaire de Volkswagen autorise de multiples variantes.

De part son format plus compact (4,6 mètres de long contre 4,9 pour l’e-tron), le Q4 Sportback e-tron est taillé pour rivaliser avec le Tesla Model Y et le Ford Mustang Mach-E. Sa commercialisation est attendue pour 2021, après celle de la version classique. Les tarifs devraient avoisiner les 50 000 euros. Aujourd’hui, Audi propose quatre voitures 100 % électriques dans son catalogue : e-tron 50 quattro, e-tron 55 quattro, e-tron Sportback 50 quattro et e-tron Sportback 55 quattro.

Crédit photo de la une : Audi