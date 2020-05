[Le deal du week-end] La route des vacances ne sera pas fermée. Si vous pensiez emprunter la voiture cet été, VINCI propose en ce moment gratuitement son badge Ulys pendant 8 mois avec le code promo ULYS2020.

La Covid-19 n’aura peut-être pas eu raison des vacances estivales. Comme l’a annoncé le premier ministre Édouard Philippe le jeudi 14 mai, il sera possible de prendre la route cet été, si les conditions le permettent et que la situation sanitaire ne se dégrade pas. En plus, les professionnels du tourisme ont garanti un remboursement des réservations en cas d’annulation imprévue. Si vous décidez de voyager en France et d’utiliser votre voiture, VINCI Autoroutes propose une promotion sur son offre de télépéage baptisée Ulys. L’abonnement est offert pendant 8 mois avec le code promo ULYS2020.

L’offre en détail

Ulys est la solution de télépéage du groupe VINCI. Comme la plupart de ses concurrentes, elle se présente sous la forme d’un petit boîtier, assez discret, à fixer sous le pare-brise. Il n’a pas besoin d’alimentation. VINCI Autoroutes propose trois formules : c’est celle de base, baptisée Temps Libre, qui est en promotion. L’abonnement est normalement facturé 2 euros par mois lorsqu’il est utilisé une fois sur la période : en ce moment, il est tout simplement offert pendant 8 mois et la livraison est offerte en sus. C’est une offre sans engagement qui concerne les véhicules de classe 1, 2 et 5.

Il est important de bien préciser que vous payez toujours le péage, c’est uniquement l’abonnement au service de télépéage qui est offert. Passé les 8 mois offerts, 2 euros sont prélevés sur votre compte, uniquement si le badge a été utilisé une fois dans le mois. En l’absence d’utilisation, c’est gratuit. Le badge fonctionne également dans 400 parkings en France. Notez enfin que vous pouvez l’utiliser en Espagne et au Portugal si vous le souhaitez, l’option est facturée 1,20 euro par mois.

Pour faciliter encore les choses, vous retrouverez tous les débits sur l’application mobile liée ou dans une facture mensuelle. C’est assez pratique pour la tenue de ses comptes et cela plaira sans doute également à celles et ceux qui se déplacent pour des raisons professionnelles et qui ont besoin de gérer leurs notes de frais. Ulys a enfin le mérite d’être clair sur ses conditions d’utilisation qui ne comportent que très peu de coûts cachés. Il existe une pénalité de 30 euros si vous ne restituez pas le badge après résiliation et 10 euros sont prélevés si l’objet n’est pas utilisé pendant 14 mois consécutifs.

Comment profiter de l’offre ?

Pour profiter de l’offre, il suffit de se rendre directement sur la page de l’offre Temps Libre et de suivre la procédure d’inscription. Le badge est théoriquement expédié dans les 48h, mais compte tenu des circonstances vous allez peut-être devoir patienter un peu plus. La promotion est disponible jusqu’au 21 juin.

