L'année 2020 sera celle de l'électrification pour Maserati. En attendant des premiers modèles 100 % électriques, sa berline Ghibli iconique sera bientôt proposée en variante hybride.

Maserati s’apprête à investir, à son tour, le segment des voitures électrifiées. La branche premium et sportive du groupe Fiat Chrysler devrait commencer par dévoiler une Ghibli hybride rechargeable, selon les informations d’Automotive News partagées le 27 janvier. L’officialisation est attendue pour le salon automobile de Pékin, en avril prochain.

L’événement chinois ne serait pas choisi au hasard : Maserati a observé une baisse de 27 % de ses ventes au sein du pays asiatique — à en croire les estimations du cabinet d’analyses JATO Dynamics. Le constructeur paie sans doute son catalogue 100 % thermique alors que le gouvernement chinois encourage l’acquisition de voitures plus propres (avec des bonus écologiques importants). Avec une Ghibli hybride, Maserati ferait un premier pas vers la réconciliation.

Maserati se met à l’électrique en 2020

La Ghibli hybride ne serait qu’une première pierre posée par Maserati qui, le 23 janvier, a publié un communiqué dans lequel il révèle qu’il est en train de tester un groupe propulseur 100 % électrique. Son annonce s’accompagne d’une vidéo qui permet d’entendre le bruit d’un moteur. « Plusieurs véhicules expérimentaux sont désormais équipés de notre groupe propulseur innovant, 100 % électrique et avec 100 % de la technologie Maserati, développée dans notre labo situé à Modena », précise la firme.

Si Maserati insiste sur le bruit du moteur, c’est tout simplement parce que les ingénieurs comptent donner naissance à « une signature sonore distinctive ». Ce positionnement n’est pas sans rappeler celui de BMW, qui a laissé le compositeur star Hans Zimmer s’occuper de son concept Vision M Next. « Les conducteurs vont bénéficier de véhicules 100 % électriques qui combineront le plaisir de conduite, le confort et la performance », promet Maserati, qui teste son groupe propulseur dans différentes conditions pour emmagasiner un maximum de données clés.

Du côté des modèles 100 % électriques, Maserati a déjà confirmé que les futures GranTurismo et GranCabrio seront concernées. La GT et le cabriolet sont respectivement attendus pour 2021 et 2022. Il y aura aussi une sportive inédite à moteur central arrière. Elle sera d’abord présentée en version thermique au mois de mai.

